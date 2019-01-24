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Рева объяснил, кому оставят субсидию наличными
Не исключено, что в Украине в дальнейшем будут параллельно существовать два механизма предоставления домохозяйствам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о безналичной и наличной форме. Ранее сообщалось, что с марта 2019 года субсидии будут выплачивать вместе с пенсией.
Как сообщают в пресс-службе Минсоцполитики, такой прогноз сделал руководитель ведомства Андрей Рева. Напомним, что компенсация в безналичной форме полагается гражданам, оформившим субсидию с января 2019 года. Тем субсидиантам, которые оформили документы еще осенью 2018 года, с марта начнут компенсировать расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме.
«При наличной выплате субсидий существуют серьезные риски непоступления средств целевой помощи конечному получателю», — отметил Андрей Рева и добавил, что это решение правительства критиковали эксперты и специалисты. По его словам, после завершения отопительного сезона 2019 года будет проведена ревизия эффективности работы как безналичного, так и наличного вариантов предоставления субсидий.
«Я прогнозирую, что мы оставим оба варианта — и безналичный и наличный. Те люди, которые получили субсидию наличными и будут добросовестно платить, останутся на наличной форме, а те, кто сорвали сроки оплаты или не оплатили, после уплаты долга будут переведены на безналичную форму предоставления субсидий», — пояснил Андрей Рева.
Эксклюзивный материал о новой форме государственной помощи на оплату услуг ЖКХ читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Украинцы получат сэкономленные деньги: все, что нужно знать о монетизации субсидий».
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