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Украинцы получат сэкономленные деньги: все, что нужно знать о монетизации субсидий

Правительство обещает монетизировать до конца 2019 года выплату субсидий для всех получателей. Говоря понятным языком, собирается перевести государственные дотации в живые деньги, которые будут получать семьи на свой банковский счет.

— С января 2019 года мы начинаем процесс монетизации жилищных субсидий, — заявил в свое время министр социальной политики Украины Андрей Рева. — В течение года он будет полностью завершен.

Также чиновник сообщил, что монетизация предусматривает выплату семье всей суммы сэкономленной субсидии. «Это их средства на счете, и они не могут быть списаны в бюджет», — пояснил министр.

Между тем он отметил, что субсидия — это целевая помощь.

Разница заключается в том, что обычная помощь предусматривает простую выплату средств. И человек сам выбирает, на что их потратить. В то же время субсидия выдается на оплату жилищно-коммунальных услуг. Именно поэтому введены определенные ограничения на использование тех денег, которые будут поступать гражданам в виде субсидии. В частности, создается отдельный специальный счет, с которого можно перевести средства исключительно по тем счетам, которые указаны при обращении за субсидией.

— Но уже после того, как человек оплатил свою часть и закончился отопительный сезон, людям перечислят все сэкономленные деньги со специального счета на обычные счета. И они смогут их использовать по своему усмотрению, — добавил Андрей Рева. — Чем больше сэкономят, тем больше получат денег.

«ФАКТЫ» решили помочь своим читателям разобраться в том, как будет работать новый принцип выплаты субсидий живыми деньгами.

Когда будут монетизировать субсидии

Перевод субсидий с виртуальных денег, которые сейчас государство переводит поставщикам услуг (на самом деле не всегда и не в полном объеме), на реальные деньги (которые будут получать люди на свой счет), пройдет в три этапа.

Первый. Уже с 1 января 2019 года монетизированные субсидии начнут получать те семьи, которые обратятся за помощью впервые.

Второй. С 1 мая 2019 года монетизация коснется тех, кто получает субсидию уже много лет в обоих периодах — как в отопительный сезон, так и в неотопительный. Почему в мае? Потому что перерасчет суммы субсидии предусмотрен два раза в год: в мае — на летний период, в октябре — на отопительный период. Поэтому те, кто получает субсидию сейчас и по своим доходам попадает в программу «летних субсидий», с мая будет получать уже монетизированную выплату.

Третий. С 1 октября 2019 года на выплату субсидий живыми деньгами перейдут все остальные. То есть те, кто получает субсидию только в отопительный период.

Таким образом, именно с октября 2019 года заработает полномасштабная монетизация, когда каждый, кто является получателем жилищной субсидии, станет получать по результатам отопительного сезона живыми деньгами все, что было сэкономлено.

Возникает естественный вопрос: а почему это происходит в три этапа? Неужели нельзя перейти на выплату живыми деньгами сразу. В правительстве объяснили, что в нашей стране субсидию получает почти половина украинских семей. И если сразу раздать такому количеству людей деньги на руки, есть риск гиперинфляции и кризиса коммунальных неплатежей.

«Представим ситуацию, когда восемь миллиардов гривен ежемесячно вместо оплаты коммуналки будет попадать на потребительский рынок. Уже через два месяца жилищно-коммунальное хозяйство Украины постигнет коллапс, ведь поставщики услуг не смогут рассчитаться с тем же „Нафтогазом“ за купленный газ», — поясняют разработчики.

Как семьи будут оплачивать коммунальные услуги при получении субсидий живыми деньгами

Все будет происходить автоматически. Сумма назначенной семье субсидии будет поступать на персональный счет субсидианта в «Ощадбанке». И именно банк будет рассчитываться с поставщиками коммунальных услуг.

Ежемесячно поставщики коммунальных услуг будут формировать для «Ощадбанка» онлайн-платежку. Затем банк, согласно предоставленной информации, будет перечислять им субсидию.

Далее «Ощадбанк» с помощью sms-сообщений информирует семью:

что деньги субсидии поступили на счет;

что банк провел оплату;

сколько семье остается заплатить за коммуналку.

То есть такой механизм предусматривает, что семьям, которые участвуют в монетизации, не нужно будет ежемесячно платить свой обязательный платеж отдельно за каждый вид услуги. Государство через «Ощадбанк» будет платить часть коммуналки в пределах выделенной субсидии и социальных норм. А субсидианты потом доплатят вторую часть счета.

Приведем пример. Например, семье назначена субсидия на газ, воду, электроэнергию в общем размере 1500 гривен. А сумма всех коммунальных платежей составляет 2000 гривен. После поступления субсидии на специальный счет семьи «Ощадбанк» перечислит 1500 субсидийных гривен поставщикам услуг. И тогда проинформирует семью о том, что им осталось доплатить за коммуналку 500 гривен.

Самое главное, что по окончании отопительного сезона всю сумму, которая осталась после оплаты коммунальных услуг в течение года, семьи смогут перевести со специального счета на обычный счет. И потратить по своему усмотрению. Что, несомненно, повышает значение бережного отношения к расходам газа, электроэнергии и прочих ресурсов.

Также важно знать, что для субсидиантов будут созданы «личные кабинеты», где можно отследить информацию о размере начисленной помощи, перечень коммунальных услуг, которые оплачены за счет субсидии, остаток средств.

Дополнительные консультации можно будет получить в контакт-центре «Ощадбанка» по телефону: 0−800−210−800.

Нужно ли повторно обращаться тем, кто уже получает субсидию

Всем получателям субсидий нужно повторно обратиться в органы социальной защиты. Сделать это требуется в мае для того, чтобы подать заявление на монетизацию и декларацию о доходах, а также предоставить разрешение на обработку персональных данных.

При этом в «Ощадбанк» идти не нужно! Все документы на открытие счета в банк передадут из управления социальной защиты. Правительство максимально автоматизировало процесс монетизации, чтобы основная нагрузка легла на управление социальной защиты населения, государственный банк и поставщиков коммунальных услуг.

После обработки заявления на монетизацию на каждого получателя субсидий автоматически откроют персональный аккаунт в банке, на котором будут отображаться суммы жилищной субсидии в денежной форме.

Тем, кто впервые обращается за получением субсидии в 2019 году и подаст весь пакет документов до мая, в мае уже не нужно обновлять документы. Семья автоматически становится участником программы монетизации субсидий.

Правительство подчеркивает, что «Ощадбанк» является государственным уполномоченным банком по десяткам правительственных программ и имеет более 15 лет опыта сотрудничества с предприятиями топливно-энергетического комплекса. Он обладает крупнейшей сетью отделений (более 3200), которые присутствуют в том числе в сельской местности, где наибольшее количество субсидиантов, и имеет опыт выплаты социальной помощи и пенсий большому количеству клиентов одновременно.

Никаких комиссий за обслуживание персональных счетов субсидиантов «Ощадбанк» брать не будет.

Какие документы нужны для оформления субсидии

Механизм оформления жилищных субсидий достаточно простой. Для получения государственной помощи по оплате жилищно-коммунальных услуг необходимо заполнить только заявление и декларацию о доходах. Никаких других документов не требуется.

В заявлении следует указать:

сведения об уполномоченном лице: фамилия, имя, отчество, место прописки (для арендаторов — фактическое место жительства), контактный номер телефона, реквизиты паспорта гражданина Украины (серия, номер, кем и когда выдан), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер);

адрес жилья: почтовый индекс, населенный пункт, улица, номер дома, квартиры;

на какие виды услуг назначать субсидию: на оплату жилищно-коммунальных услуг или на приобретение твердого топлива и сжиженного газа (в случае если жилое помещение не обеспечивается электро-, тепло- или газоснабжением для отопления);

сведения обо всех жилищно-коммунальных услугах, которыми пользуется семья (номерах лицевых счетов, наименованиях организации — поставщика услуг, а также о наличии или отсутствии счетчика и так далее).

В декларации нужно указать:

общую и отапливаемую площадь жилого помещения, количество этажей в доме, а также тип дома — индивидуальный или многоквартирный;

сведения обо всех лицах, зарегистрированных в жилом помещении (или фактически проживающих — для лиц, которые арендуют жилье), которым начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги с указанием фамилии, имени отчества, даты рождения, серии и номера паспорта, идентификационного номера таких лиц;

сведения о членах семьи (независимо от регистрации их места проживания) — муже, жене, несовершеннолетних детях;

сведения о транспортных средствах, зарегистрированных в установленном порядке и с даты выпуска которых прошло менее пяти лет (кроме мопеда);

информацию о лицах, совершивших одноразовую покупку имущества или оплату услуг в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии на сумму, которая на время покупки или оплаты превышает 50 тысяч гривен с указанием вида, стоимости, даты совершения покупки имущества или услуг.

Важно знать, что наличие автомобиля младше пяти лет или факт совершения покупки на сумму свыше 50 тысяч гривен не являются основанием для автоматического отказа в назначении субсидии. Просто решение о назначении субсидии таким семьям будет принято не автоматически, а после рассмотрения специальной комиссии. И чаще всего в подобных вопросах комиссии склоняются в пользу получателей помощи.

Кроме того, нужно помнить, что субсидии предоставляются на жилищно-коммунальные услуги в пределах норм (которые можно найти на сайте https://teplo.gov.ua/subsidies/yak-rozrakhovuietsia-rozmir-subsydii).

Что касается доходов, то вот уже второй год при назначении субсидии органы социальной защиты обмениваются информацией с Пенсионным фондом и Государственной фискальной службой. И для подсчета общего дохода семьи достаточно просто указать идентификационные номера всех ее членов.

Готовые документы можно самостоятельно подать в местные управления труда и социальной политики, либо отправить заказным письмом в органы социальной защиты населения по месту жительства, либо отправить через Интернет (заполнить заявление и декларацию можно на сайте subsidii.mlsp.gov.ua).

В течение нескольких недель с момента получения документов социальное учреждение письменно сообщит о решении по поводу оказания помощи и ее размера.

Отметим, что субсидия назначается на 12 месяцев. Отдельно на отопительный и отдельно на неотопительный период. При этом субсидия автоматически пересчитывается на следующий срок — уже без дополнительных заявлений.

Разъяснения по поводу оформления жилищно-коммунальных субсидий можно получить у специалистов правительственной горячей линии по номеру 15−45. Работает бесплатно и круглосуточно со стационарных и мобильных телефонов.

Кроме того, подробные ответы на вопросы представлены на правительственном сайте teplo.gov.ua. Там же есть онлайн-калькулятор субсидии.

Более того, теперь семьи могут в режиме онлайн узнать и размер уже назначенных субсидий. Дело в том, что с июля 2018 года Министерство социальной политики Украины открыло доступ к Единому государственному реестру получателей жилищных субсидий. На сайте subsidii.ioc.gov.ua достаточно ввести свой почтовый адрес и узнать, назначена ли семье субсидия. И даже уточнить ее размер в отопительном и неотопительном сезонах.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», жизнь украинцев в 2019 году подорожает: к чему стоит приготовиться. Кроме того, в Киеве увеличатся тарифы на воду, отопление и вывоз мусора. Тем не менее число получателей субсидий в Украине в этом году уменьшится.

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