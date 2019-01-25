- 12:24 Афера на переселенцах: раскрыта схема хищения миллионов бюджетных средств
- 12:19 На чердаке дома в Торецке нашли внушительный арсенал
- 12:06 Марина Порошенко назвала Днепропетровскую ОГА лидером по внедрению инклюзивного образования
- 11:50 Украинский вопрос надо будет решать: в России рассказали о серьезных проблемах в окружении Путина
- 11:45 Это суд не только над Януковичем, но и над Путиным, — Луценко
- 11:36 Украину назвали одной из стран-фавориток на «Евровидении-2019»
- 11:33 На Шри-Ланке я делала бумагу из экскрементов слона, — журналистка Алина Мысечко
- 11:31 Врачам не верят, а детей «лечат» калом: что такое семейное веганство и чем оно опасно
- 11:26 На Донбассе погиб 20-летний боец из Житомирской области
- 11:17 В Украине зафиксирован снежный рекорд: такого не было с 1961 года
Под Киевом вырастили самый большой шампиньон в Украине (фото)
В селе Шпитьки в двадцати километрах от Киева вырос рекордный шампиньон — диаметром 34,5 сантиметра, окружностью 1 метр 85 сантиметров и весом почти два килограмма. Гриб-гигант вырастили на ферме «ДинБо» и срезали в присутствии представителя Национального реестра рекордов Украины Виталия Зорина, который измерил, взвесил и сфотографировал шампиньон.
— Еще когда он только появился, было видно, что это крепкий, сильный гриб, — рассказывает «ФАКТАМ» консультант-тренер по выращиванию шампиньонов Лина Туровская. — Поэтому мы и решили, что попробуем вырастить гигантский шампиньон и установить рекорд. Сначала не были уверены, что получится, ведь обычно грибы умирают на пятый день. А этот красавец все рос и рос, и при этом не терял своих качеств. На шестой день мы позвонили в Национальный реестр рекордов, а на седьмой к нам приехал Виталий Зорин и рекорд был установлен. Что было бы, если бы мы подождали еще день или два? Шампиньон просто выгнулся бы, как поломанный зонтик, краешками шляпки наружу и был бы испорчен. Мы срезали его как раз в критический седьмой день. У нас были предложения от ресторанов продать им гриб, но мы решили отдать трофей Виталию Зорину. Он был в восторге и сказал, что сделает пиццу для всего офиса. А мы надеемся установить еще не один рекорд, который попадет в Национальный реестр и, может быть, даже в Книгу рекордов Гиннесса. Оказывается, там нет шампиньонов, подобных нашему!
Ранее «ФАКТЫ» писали, что журналистка СТБ Юлия Струк нашла в Карпатах редкий белый трюфель и решила продать его на благотворительном аукционе, чтобы помочь девятилетнему мальчику, больному лейкемией. Гриб купил народный депутат за 5000 гривен.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?
Ветер: 1 м/с Ю-3
Давление: 742 мм