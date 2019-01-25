Под Киевом вырастили самый большой шампиньон в Украине (фото)

Наука и технологии

В селе Шпитьки в двадцати километрах от Киева вырос рекордный шампиньон — диаметром 34,5 сантиметра, окружностью 1 метр 85 сантиметров и весом почти два килограмма. Гриб-гигант вырастили на ферме «ДинБо» и срезали в присутствии представителя Национального реестра рекордов Украины Виталия Зорина, который измерил, взвесил и сфотографировал шампиньон.

— Еще когда он только появился, было видно, что это крепкий, сильный гриб, — рассказывает «ФАКТАМ» консультант-тренер по выращиванию шампиньонов Лина Туровская. — Поэтому мы и решили, что попробуем вырастить гигантский шампиньон и установить рекорд. Сначала не были уверены, что получится, ведь обычно грибы умирают на пятый день. А этот красавец все рос и рос, и при этом не терял своих качеств. На шестой день мы позвонили в Национальный реестр рекордов, а на седьмой к нам приехал Виталий Зорин и рекорд был установлен. Что было бы, если бы мы подождали еще день или два? Шампиньон просто выгнулся бы, как поломанный зонтик, краешками шляпки наружу и был бы испорчен. Мы срезали его как раз в критический седьмой день. У нас были предложения от ресторанов продать им гриб, но мы решили отдать трофей Виталию Зорину. Он был в восторге и сказал, что сделает пиццу для всего офиса. А мы надеемся установить еще не один рекорд, который попадет в Национальный реестр и, может быть, даже в Книгу рекордов Гиннесса. Оказывается, там нет шампиньонов, подобных нашему!

Ранее «ФАКТЫ» писали, что журналистка СТБ Юлия Струк нашла в Карпатах редкий белый трюфель и решила продать его на благотворительном аукционе, чтобы помочь девятилетнему мальчику, больному лейкемией. Гриб купил народный депутат за 5000 гривен.



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