Съезд выдвинул лидера партии "Разумная сила" Александра Соловьева кандидатом в президенты

Политика

Партия «Разумная сила» на третьем партийном съезде в четверг, 24 января, официально выдвинула своего лидера Александра Соловьева кандидатом в президенты Украины. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Мы готовы к предвыборной борьбе, у нас нет иного выхода, кроме как спасать свою державу самостоятельно! Мы идем на выборы, мы идем побеждать и брать власть в свои руки. Наши цели простые — это то, в чем нуждаются украинцы: мир, порядок и достаток», — сказал Соловьев на съезде.

Лидер партии подчеркнул, что «Разумная сила» — это народная партия, так как сформирована и поддерживается народом Украины. Соловьев сообщил, что партия ставит перед собой амбициозные задачи на 2019 год — участие и победа в президентских и парламентских выборах.

По его словам, партия уделит особое внимание контролю за ходом голосования на всех избирательных участках.

«Срыв выборов будет стоить Украине дорого. Стране необходима смена власти законным путем. Закон и порядок на выборах — это закон и порядок после выборов. Защитим выборы — защитим Украину. Мы должны стать преградой на пути фальсификаторов, а значит, и на пути тех, кто грабит и разрушает нашу страну», — сказал лидер партии.

Соловьев родился 13 июля 1973 года в городе Красноармейске (ныне Покровск) Донецкой области в семье инженера. Сначала получил техническое образование по специальности «шахтостроитель». Позже окончил Национальную академию МВД Украины и Донецкий государственный университет управления, став дипломированным юристом и экономистом.

Перед приходом в политику Соловьев сделал блестящую карьеру в органах МВД, пройдя путь от оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями в Красноармейском РО УМВД Украины до руководящих должностей в структуре МВД.

В 2015 году после очередного повышения до должности заместителя начальника управления — начальника отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Украины Соловьев по собственному желанию уволился из органов и в начале 2016 года основал политическую партию «Разумная сила», которую сейчас и возглавляет.

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