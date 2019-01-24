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Рейтинг Порошенко резко вырос: социологи назвали лидеров избирательной кампании
Президентский рейтинг Петра Порошенко за последний месяц вырос, а среди кандидатов определились два лидера, чья электоральная поддержка сейчас сравнялась в пределах статистической погрешности. Это показал репрезентативный опрос взрослого населения Украины, проведенный социологическим центром имени Михаила Драгоманова с 10 по 17 января 2019 года.
Согласно результатам исследования, Порошенко поддерживают 17,1% опрошенных, планирующих участвовать в выборах. Юлию Тимошенко — 17,4%. С отрывом от лидеров следуют Владимир Зеленский (11,9%), Анатолий Гриценко (7,1%), Юрий Бойко (6,4%), Олег Ляшко (5,6%), Святослав Вакарчук (5,1%).
Наиболее вероятными участниками второго тура опрошенные украинцы — вне зависимости от электоральных предпочтений — называют Порошенко и Тимошенко (21,1% и 21,3% респондентов соответственно).
«Рейтинг Петра Порошенко, по сравнению с декабрем 2018 года, вырос и в пределах статистической погрешности практически сравнялся с рейтингом Юлии Тимошенко. Мы это связываем с тем, что Порошенко выбрал несколько основных тем для позиционирования. Это — Томос, армия, украинский язык. Эти темы ориентированы на патриотически настроенных избирателей… Фактически, эти темы озвучивает только один кандидат. Другие кандидаты размываются на одних и тех же темах», — цитирует Укринформ социолога Сергея Штепу.
Также опрос показал, что процент неопределившихся избирателей постепенно сокращается и по последним данным составляет 10,3%. Та часть избирателей, которая была настроена нерешительно, постепенно определяется, — обращают внимание социологи.
Опрос проводился методом личного интервью. Опрошено 1800 респондентов во всех областях, кроме оккупированных территорий и АР Крым. Погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, ранее социологи назвали политика 2018 года, украинское достижение 2018 года и международное событие года.
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