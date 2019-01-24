Политика

Министр Януковича считает, что процесс по делу экс-президента затянется еще на год

Приговор бывшему президенту Виктору Януковичу, скорее всего, будет обжалован, причем этот процесс может растянуться на год и более. Об этом предупредил бывший министр юстиции Украины Александр Лавринович.

По словам Лавриновича, в апелляционной инстанции только подготовка к подаче жалобы может длиться месяц, а само разбирательство — несколько месяцев.

«Что касается апелляционной инстанции, то процесс этот не быстрый. По меньшей мере, это займет несколько месяцев. Что касается кассационной инстанции, то там, возможно, все будет быстрее. Суммарно, очевидно, срок выйдет за пределы одного года», — сделал прогноз Лавринович в эфире телеканала 112 Украина.

После того, как будут исчерпаны возможности обжалования в Украине, у Януковича также остается возможность обратиться в Европейский суд по правам человека.

Напомним, Януковичу 24 января был оглашен приговор — 13 лет лишения свободы. Экс-президент был признан виновным по двум статьям — о государственной измене и о пособничестве в ведении агрессивной войны России против Украины. Имеется в виду обращение Януковича к Путину о вводе войск в Украину.

Приговор пока не вступил в законную силу — у сторон есть 30 суток для обжалования в апелляционном порядке. Если жалоба будет подана, то сроки вступления в силу приговора сдвигаются до принятия решения судом апелляционной инстанции.

Обвинение пока не определилось, будет ли обжаловать вердикт. Прокуроры пообещали принять решение после получения на руки экземпляра приговора.

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