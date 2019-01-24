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Политика

ЕС готовит новый пакет санкций против России за захват украинских моряков

20:35 24 января 2019   192
евросоюз
Инф. «ФАКТОВ»

В Европе подтвердили, что готовят новые санкции против России за инцидент в Черном море с нападением на украинские корабли и захватом украинских моряков.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин упоминал, что до марта главы МИД Евросоюза встретятся, чтобы обсудить санкции против РФ из-за агрессии на море. Теперь агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщает, что такая встреча состоится уже в феврале. Министры иностранных дел стран Евросоюза специально соберутся, чтобы обсудить новые жесткие ограничительные меры. Кроме того, на следующей неделе будет сделано специальное заявление ЕС из-за удерживания в Москве украинских моряков.

К европейским странам, поддерживающим санкции против России, недавно присоединились Дания и Словакия. До этого за введение новых ограничений выступали Великобритания, Литва, Швеция и Польша.

Напомним, ранее в Европарламенте была принята резолюция, где осуждается российская агрессия в Азовском море, а также есть призыв заблокировать российский политический проект «Северный поток-2».

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