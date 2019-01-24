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Происшествия

Выбитый зуб и изрубленная топором машина: в Киеве напали на журналистов (фото, видео)

22:16 24 января 2019   480
нападение
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве в промзоне Голосеевского района (улица Промышленная) напали на съемочную группу движения «Стоп коррупции». Журналистам в лицо брызнули из газового баллончика, жестоко избили и пригрозили убийством. О нападении сообщил журналист и общественник Роман Бочкала.

Группа, включающая журналиста, оператора и двух правозащитников, собиралась снять сюжет о незаконной добыче песка в Киеве. Напали на журналистов люди, которые обеспечивали проезд грузовиков с нелегально добытым песком.

пострадавший

В результате нападения журналисту выбили зуб, у оператора гематома на затылке, провалы в памяти. Пострадавшие госпитализированы.

Особенно сильно пострадал автомобиль съемочной группы — его изрубили топором и разбили стекла в салоне. Из машины злоумышленники забрали сумку с документами и деньгами. В Киеве объявлен план «Перехват».

Как рассказал еще один представитель «Стоп коррупции» Игорь Бондарчук, после нападения пострадавшие заявили в полицию. Правоохранители прибыли на место и ведут осмотр территории, где могут находиться злоумышленники. Всего напавших было около двадцати человек. Неподалеку от места событий обнаружено оружие.


Напомним, ранее в Одессе избили активистов, протестовавших против застройки курортной зоны. А в Киеве неизвестные с битами напали на депутата горсовета.

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