Спорт

Кубок мира по биатлону: онлайн-видеотрансляция мужского спринта в Антхольц-Антерсельве

В пятницу, 25 января, в итальянской Антхольц-Антерсельве пройдет мужская спринтерская гонка на 10 км в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону.

Четыре украинских биатлониста выйдут на дистанцию — Дмитрий Пидручный (на фото), занимающий из наших соотечественников наивысшее, 26-е, место в общем зачете (9-й стартовый номер), Артем Прима (42-й), Артем Тищенко (74-й) и Руслан Ткаленко (98-й).



Онлайн-видеотрансляцию мужской спринтерской гонки смотрите ЗДЕСЬ. Без рекламы за перипетиями мужского спринта можно следить ЗДЕСЬ.

В субботу, 26 января, смотрите на сайте «ФАКТОВ» онлайн-видеотрансляцию женскую (в 13:30) и мужскую (в 15:30) гонки преследования.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть мужской спринт на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве.

Фото biathlon.com.ua

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