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Политика

Военная помощь Украине и спецоперация в Черном море: Сенат США рассмотрит жесткую антироссийскую резолюцию

7:40 25 января 2019   2067
капитолий сша
Инф. «ФАКТОВ»

В Сенате США представили жесткую антироссийскую резолюцию с призывом об усилении оборонной помощи Украине и о блокировании проекта «Северный поток — 2». Документ внесен в повестку дня Конгресса.

Авторами резолюции стала группа из 70 сенаторов от Республиканской и Демократической партий. Президента США законодатели призывают помочь усилить украинскую армию, особенно ее возможности для обороны на море. Такие меры помогут сдерживать российскую агрессию в Черном море, считают в США.

Как сообщает посольство Украины в США, сенаторы настаивают на совместной с союзниками операции в Черном море ради свободы навигации, безопасного прохождения судов и для поддержки международно признанных границ и двусторонних договоренностей.

Группа американских законодателей призывают НАТО усилить присутствие в Черном море. Также сенаторы предлагают Европе отказывать российским военным кораблям заходить в порты для пополнения запасов и дозаправки. Отдельно авторы резолюции призывают к отмене «Северного потока — 2» из-за его угрозы для энергетической безопасности Европы.

Сенаторы заверили, что введенные санкции против России останутся в силе и даже расширятся, если в Москве не изменят подходы к внешней политике.

Проект резолюции сенаторов США появился после того, как Евросоюз осудил российскую военную агрессию в Азово-Черноморской акватории. Также стало известно, что в Европе готовят новый пакет санкций против РФ.

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