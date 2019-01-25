В Одессе спецназ ночью захватил известный санаторий: первые подробности и видео

Происшествия

В Одессе в ночь на 25 января группа неизвестных захватила санаторий «Лермонтовский». Активистка из Одессы Светлана Фабрикант говорит, что группа в балаклавах прибыла к админкорпусу санатория около пяти часов утра. Затем к санаторию подъехали автобусы с силовиками в спецамуниции.

Люди, пытавшиеся помешать захвату, были избиты. «Избили людей, выкинули, болгарками распиливают замки, — заявила Фабрикант. — Украли последние 10 гектаров парковой зоны у моря в Одессе. И не рассказывайте потом, что вы об этом ничего не знали».

Сразу после проникновения на территорию подразделения без опознавательных знаков занялись блокированием системы охранной сигнализации, а затем отключили электричество в двух корпусах.

Напомним, попытки захвата санатория «Лермонтовский» ведутся не первый год. На право собственности претендовали Министерство юстиции и «Укрпрофздравница».

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