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В Полтаве под тяжестью снега обрушились крыши нескольких зданий (фото)
На Полтавщине после обильных снегопадов одна за другой начали рушиться крыши зданий. В четверг, 24 января, тяжести снега не выдержала кровля бывшего ледового катка в парке «Победа» в Полтаве. К счастью, никто не пострадал, так как здание не эксплуатируется.
*Обвал кровли бывшего катка в Полтаве
К гораздо худшим последствиям привело обрушение крыши многоквартирного жилого дома по улице Гончарова, 2а (на фото). Здесь, по словам начальника сектора по связям со СМИ и работе с общественностью областного главка ГосЧС Светланы Рыбалко, провалилось шиферное покрытие над двумя квартирами общей площадью приблизительно 70 квадратных метров. Работники коммунальных служб в аварийном порядке ликвидировали последствия обвала. Этот 16-квартирный дом, в котором прописан 41 человек, летом прошлого года был отнесен к категории аварийных жилых зданий, а в этом году его должны были капитально отремонтировать.
А в Кременчуге сработали на упреждение и срочно эвакуировали посетителей и работников супермаркета «Амстор», крыша которого прогнулась под тяжестью снега.
«Люди в торговом центре слышали треск балок и видели падающие заклепки. Перекосились вывески и перила. То, что крыша деформирована, видно невооруженным глазом. Я не преувеличу, если скажу, что там тонны снега. Согласно выводам специалистов, которые осмотрели кровлю, в отдельных местах прогибы достигают пяти-семи сантиметров. В любой момент может случиться эффект домино, и крыша просто сложится», — заявил вице-мэр Кременчуга Дмитрий Кравченко.
*С «Амстора» убирают снег
«Амстор» будет закрыт до тех пор, пока специалисты не признают его безопасным для эксплуатации, а руководители всех торговых и увеселительных заведений Кременчуга получили задание очистить крыши от снега.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Харькове на людей обрушилась крыша торгового павильона. Есть пострадавшие. Затем крыша обвалилась в доме престарелых в Днепропетровской области.
А в закарпатской школе чудом обошлось без жертв, когда под тяжестью снега рухнула крыша школьной столовой.
Фото из интернет-изданий «Полтавщина», «Кременчугская газета» и «Коло»
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