Спорт

Примета сработала снова: «Челси» в серии пенальти добыл путевку в финал Кубка лиги (фото, видео)

Во втором полуфинале определился соперник действующего обладателя трофея «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги. После поражения в первой встрече на поле «Тоттенхэма» (0:1) «Челси» обыграл оппонента на родном «Стэмфорд Бридж» — 2:1 (Канте, 27, Азар, 38 — Льоренте, 50), и дело дошло до серии послематчевых пенальти. Тут следует уточнить, что летом 2018-го английская футбольная лига ввела новые правила: в полуфиналах Кубка лиги больше нет преимущества гола в гостях и дополнительного времени (если после двух матчей общий счет ничейный, то команды бьют 11-метровые удары).

Удачливее в «лотерее» оказался «Челси», выигравший серию — 4:2 (голкипер хозяев Аррисабалага парировал удар Моуры). Успех не удивителен, ведь у «аристократов» есть примета: если на родном стадионе за команду забивает бельгиец Эден Азар, «Челси»… не проигрывает (в 46 матчах — 39 побед и семь ничьих!).

Кстати, перед поединком «Челси» — «Тоттенхэм» хозяева поля официально представили новичка — знаменитого аргентинского форварда Гонсало Игуаина, арендованного у «Ювентуса» до конца сезона за 9 млн евро (в последнее время нападающий играл в «Милане»).

*Новичок «Челси» Гонсало Игуаин

Добавлю, что решающий матч Кубка английской лиги между подопечными Маурицио Сарри и командой нашего Александра Зинченко 24 февраля примет знаменитый стадион «Уэмбли».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что команда Зинченко второй сезон подряд сразится в финале Кубка английской лиги.

Фото Twitter ФК «Челси»

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