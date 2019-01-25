Пятикратному олимпийскому чемпиону поставили страшный диагноз (фото)

Спорт

Неприятное известие ожидало американского пловца Натана Эдриана после новогодних праздников. Отправившись к врачу, чтобы сделать прививку от гриппа, спортсмен, чувствовавший себя не очень хорошо, сдал дополнительные анализы, которые показали наличие у него рака яичек.

«Жизнь, наподобие стометровки вольным стилем, может принести тебе трудности настолько быстро, что ты даже не успеешь увидеть, откуда они появились. На днях я обратился к доктору, поскольку со мной что-то было не так, плюс необходимо было сделать прививку от гриппа. После нескольких анализов и визита к специалисту, я узнал, что у меня рак яичек. К счастью, нам удалось диагностировать заболевание на ранней стадии, я уже начал лечение, и прогнозы оптимистичные. Я возобновлю выступления уже через несколько недель, чтобы продолжить свою подготовку к Олимпиаде-2020 в Токио!» — написал на своей странице в Instagram 30-летний Натан, разместив фотографии из больницы.

* Натан Эдриан

* Спортсмен с женой Хэйли Ивестер

* Натан со своей матерью Сесилией

Отмечу, что пловец-гигант (его рост — 198 см, вес — 103 кг) начал плавать в пятилетнем возрасте, а с 2006 года выступал за Калифорнийский университет в городе Беркли. За свою профессиональную карьеру Эдриан пять раз становился олимпийским чемпионом на трех Играх (в Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-2016), а также десять раз побеждал на чемпионатах мира.

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