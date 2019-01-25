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Цена сжиженного газа опустилась ниже психологической отметки
Всю прошедшую неделю стоимость горючего на украинских автозаправках продолжала снижаться. Но если цена бензина и дизтоплива ежедневно опускалась на 1−2 копейки, то сжиженный газ дешевел гораздо заметнее. В результате стоимость литра этого топлива уже опустилась ниже отметки в 12 гривен. В пятницу, 25 января, средняя по стране цена литра бензина А-95 составляла 28,54 грн, дизельного топлива — 28,45 грн, а сжиженного газа — 11.70 грн.
Главным фактором, влияющим на отечественный топливный рынок, остается стоимость нефти. На протяжении нескольких дней она постепенно падала и вновь достигла уровня 60 долларов за баррель (нефть марки Brent).
Однако уже в пятницу, 25 января, цена нефти вновь начала расти и на утренних торгах достигла 61,66 доллара. Причиной такого колебания стали беспорядки в Венесуэле. У трейдеров возникли опасения, что экспорт нефти из этой страны может прекратиться. Дело в том, что накануне Вашингтон дал понять, что готов наложить санкции на экспорт венесуэльской нефти, поскольку Каракас все глубже погружается в политический и экономический хаос.
При этом, по мнению экспертов, серьезных оснований для паники нет. Мировые рынки по-прежнему снабжаются достаточными объемами нефти, что отчасти связано с растущей добычей «черного золота» в Соединенных Штатах. За год его производство в США выросло более чем на 2 млн баррелей в сутки — до рекордных 11,9 млн баррелей.
Как говорится в аналитической записке британского банка Barclays, это позволит компенсировать любые краткосрочные перебои с поставками нефти из Венесуэлы из-за возможных санкций США. Более того, аналитики этого банка снизили на 2 доллара прогноз по средней цене нефти марки Brent в 2019 году — до 70 долларов за баррель.
Стоит отметить, что с каждым годом в Украине потребляется все меньше бензина. В 2018 году объем украинского рынка бензинов сократился на 4,9%. Наши автомобилисты все чаще предпочитают переоборудовать автомобили для использования в качестве топлива сжиженного газа.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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