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Украинские спортсмены стали призерами Кубка мира по дзюдо (видео)
Двое украинских дзюдоистов стали серебряными призерами этапа Кубка мира по дзюдо, проходившего в Тель-Авиве (Израиль).
В категории до 48 килограмм у женщин (чемпионка мира в данном весе украинка Дарья Билодид пропустила данные соревнования) в шаге от высшей ступени пьедестала остановилась Марина Черняк. На пути к финалу наша соотечественница, занимающая 16-е место в рейтинге, одолела россиянку Дарью Пичкалеву, Ноу Минскер из Израиля и венгерку Еву Черновицки. В решающей схватке с еще одной израильтянкой Широй Ришони (14-е) Марина, к сожалению, уступила.
* Марина Черняк в схватке с Широй Ришони
Видео финала Марина Черняк — Шира Ришони
У мужчин в категории до 66 килограмм до финала дошел Богдан Ядов. Занимающий 40-е место в рейтинге спортсмен поочередно одолел Руслана Турсуналиева из Кыргызстана, израильтянина Баруха Шмаилова (к слову, занимающего четвертую позицию в списке лучших дзюдоистов данного веса), Ибрагима Алиева из Азербайджана и узбек Сардора Нуриллаева. В финале нашего соотечественника ожидала встреча с итальянцем Мануэлем Ломбардо (37-е), победить которого Богдану не удалось.
Видео финала Богдан Ядов — Мануэль Ломбардо
Следующий этап Кубка мира пройдет 9−10 февраля в столице Франции — Париже.
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