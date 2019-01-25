ЧП над Ла-Маншем: шокирующие факты о пилотах пропавшего самолета с футболистом (фото)

Спорт

Глава полиции острова Гернси Дэвид Баркер сообщил, что поиски самолета с футболистом «Кардиффа» Эмилиано Салой на борту, пропавшего 21 января над Ла-Маншем, прекращены.

«Несмотря на все усилия воздушных и поисковых средств Нормандских островов, Великобритании и Франции, нам не удалось найти никаких следов самолета, пилота и пассажира. В ходе спасательной операции были задействованы три самолета, пять вертолетов, две шлюпки и различные судна и рыбацкие лодки, которые просканировали более 1700 квадратных миль (2735 квадратных километров).

Мы проанализировали всю имеющуюся у нас информацию и приняли трудное решение о том, чтобы закончить поиски, поскольку шансы на выживание на данном этапе крайне малы. Мои мысли вместе с семьями пилота и пассажира", — сказал Дэвид Баркер.

*28-летний Эмилиано Сала

На информацию о прекращении поисков сразу же отреагировал отец пропавшего футболиста. «Мы просим продолжить поиски Эмилиано. Не можем поверить, что они приняли такое решение. Не может быть, чтобы самолет исчез и не было никаких следов», — заявил Оларио Сала.

*Одномоторный самолет Piper Malibu, на котором летел футболист

*Район исчезновения воздушного судна выделен красным квадратом

«Новости вечера понедельника потрясли всех в «Кардиффе». Мы надеялись предоставить Эмилиано следующий шаг в его жизни и карьере. Те, кто встречал нашего новичка, описали его как добродушного и скромного молодого человека, который стремился произвести впечатление в чемпионате Англии.

Реакция футбольного сообщества была поистине трогательной, и мы выражаем искреннюю благодарность тем, кто прислал сообщения поддержки.

Мы также благодарим всех, кто участвовал в поисково-спасательной операции, и продолжаем молиться за Эмилиано", — цитирует владельца «Кардиффа» Винсента Тана официальный сайт клуба.

*19 января «Кардифф» заплатил за аргентинского форварда Эмилиано Салу рекордные в истории клуба 19 млн долларов

Тем временем стало известно, что одномоторным самолетом Piper PA-46 Malibu, исчезнувшим при перелете из Нанта в Кардифф, управлял 59-летний пилот Дейв Ибботсон. Он имел большой опыт управления воздушным судном такого типа, поскольку часто поднимал парашютистов на нужную высоту, хотя на основном месте работы трудился инженером по газовому хозяйству.

Кстати, незадолго до вылета на своей странице в Facebook Ибботсон запостил фото, под которым оставил странную подпись.

«Я немного подзабыл, как пользоваться ILS (система посадки самолета по приборам. — Авт.)», — написал на своей странице пилот злосчастного рейса. Когда же его друг удивился странному комментарию, Ибботсон ответил, что лучше лететь немного выше, чем ниже, сообщает The Sun.

Более того, выяснилось, что у Дэвида Ибботсона, управлявшего самолетом, не было лицензии, необходимой для платных перелетов. Сейчас следствие устанавливает, был ли рейс Салы платным или частным, информирует The Times.

*59-летний отец троих детей Дэвид Ибботсон, управлявший самолетом в тот злосчастный вечер

Шокирующуей информацией поделилось французское издание Ouest-France. Как выяснилось, вместе с футболистом и другим пилотом регистрацию на рейс в Нанте прошел еще один летчик — 60-летний Дейв Хендерсон. Однако на борту на момент исчезновения находилось два человека. При этом о причинах такого решения Хендерсона, который должен был исполнить роль капитана, ничего не известно.

Бывший пилот Хорхе Поланко, комментируя трагическую новость о нападающем «Кардифф Сити», назвал решение пересекать Ла-Манш на одномоторном самолете сумасшествием.

«Лететь над Ла-Маншем ночью на самолете с одним двигателем — это сумасшествие. Кто-то позволил этому парню пойти на дурость, которая стоила ему жизни. Piper Malibu — это отличный самолет, но лететь на нем ночью с учетом европейской зимы — просто сумасшествие. Не понимаю, как это можно было допустить», — цитирует Хорхе Поланко TyC Sports.

Кстати, некоторые эксперты полагают, что причиной катастрофы могло стать обледенение крыльев самолета, из-за чего его начало трусить. Именно о тряске сообщил в своем последнем сообщении Эмилиано Сала перед тем, как он бесследно исчез.

Несмотря на то, что надежд на спасение Эмилиано Салы практически не осталось, его соотечественники — звезды мирового футбола Серхио Агуэро, Николас Отаменди и Гонсало Игуаин, выступающие в английской премьер-лиге, на своих страницах в Twitter призвали полицию возобновить поиски пропавшего самолета.

«Никогда не хочется отчаиваться, всегда хочется цепляться на надежду. Поэтому я бы хотел попросить не прекращать поиски. Мои мысли с самого начала были с Эмилиано, его семьей и друзьями», — написал Серхио Агуэро.

*Профессиональный футболист Сала часто летал самолетами

*Сестра пропавшего футболиста Ромина не может смириться с горем

*Эмилиано Сала с мамой

Как сообщил официальный Twitter премьер-лиги, матчи 24-го тура чемпионата Англии начнутся с минуты молчания в честь Эмилиано Салы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист, летевший в пропавшем самолете, признан погибшим.

Фото Facebook, Getty Images, EPA.



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