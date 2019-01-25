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СМИ рассказали о совместном бизнесе Андрея Шевченко с российским олигархом
Обладатель «Золотого мяча» 2004 года украинец Андрей Шевченко имеет бизнес в Великобритании. Как сообщает издание Deutsche Welle, нынешний главный тренер национальной сборной нашей страны — совладелец инвестиционной брокерской компании MC Peat & Co. LLP.
Эта компания занимается привлечением инвесторов в бизнес по добыче золота и серебра на Чукотке, на Дальнем Востоке России и в Кыргызстане Highland Gold Mining, который принадлежит Роману Абрамовичу. К слову, с российским олигархом Шевченко связывают давние дружеские отношения, еще со времен выступления украинца за «Челси», который принадлежит Абрамовичу, — по слухам, владелец лондонского клуба лично лоббировал переход нашего соотечественника из «Милана» в 2006 году.
Компания MC Peat & Co. LLP имеет статус официального брокера акций холдинга, которые котируются на бирже Лондона. Как правило, инвестиционные брокеры получают комиссию от размещения или продажи ценных бумаг. Капитализация Highland Gold Mining достигла свыше 600 млн долларов.
На запрос журналистов Deutsche Welle представители Шевченко, а также функционеры из Федерации футбола Украины пока никак не комментируют данную информацию.
Добавлю, что 42-летний бывший футболист «Динамо», «Милана» и «Челси» вместе с семьей, американской моделью Кристен Пазик и четырьмя сыновьями, постоянно проживает в Лондоне, где приобрел поместье, стоимость которого оценивается в 12 миллионов долларов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Шевченко с экзотических островов поздравил всех с Рождеством и Новым годом.
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