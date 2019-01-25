Самый высокооплачиваемый тренер мира стал безработным

Спорт

Знаменитый футбольный специалист Марчелло Липпи, под началом которого команда Италии стала чемпионом мира (на фото с главным трофеем ЧМ-2006), покинул пост главного тренера сборной Китая.

Такое решение 70-летний специалист принял после поражения его подопечных с разгромным счетом в четвертьфинальном поединке Кубка Азии против Ирана (0:3). По словам знаменитого тренера, теперь он хочет проводить больше времени со своей семьей.

«После этого поединка истек срок моего контракта со сборной Китая. Для меня было большой честью тренировать команду такой важной страны. Я старался изо всех сил, чтобы сборная стала сильнее. Хочу поблагодарить всех за оказанную поддержку», — сказал Марчелло Липпи, тренировавший команду из Поднебесной с 2016 года.

Кстати, с недавних пор (после ухода из «МЮ» Жозе Моуриньо, которому платили 26 млн евро в год) знаменитый итальянец с зарплатой 23 млн евро был самым высокооплачиваемым тренером в мировом футболе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Манчестер Юнайтед» выплатил Жозе Моуриньо огромную компенсацию.

Фото Getty Images

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