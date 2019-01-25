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Одесскую область снова замело снегом: из заносов вытащили десятки авто (фото)
В Одесской области спасатели за минувшие сутки вытащили из снежных заносов 9 грузовиков, 3 автобуса, 6 легковых автомобилей «На 190-м километре автодороги Кропивницкий — Платоново помогли отбуксировать на проезжую часть рейсовый автобус Кишинев — Киев, — сообщили в региональном главке ГСЧС. - В Подольске вытащили из снежного заноса грузовой автомобиль, который застрял на Школьной улице, а на территории Березовского района, на автодороге Одесса — Вознесенск вытянули два грузовика со скользкого участка трассы. Оказана помощь 39 пострадавшим.
Несмотря на некоторое улучшение погодных условий, объем работ для спасателей остается весьма значительный. В особенности в северных районах области.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из-за снегопадов на дорогах были введены ограничения для большегрузного транспорта. 23 января Карпаты замело двухметровым слоем снега.
А в Закарпатье спасатели в экстремальных условиях ищут пропавшего на Драгобрате немецкого туриста.
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