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Россия попала в скандал с новым ударным беспилотником (фото)
Новейший российский тяжелый ударный беспилотник «Охотник», фото которого появились в Instagram и Telegram, оказался плохой копией американского стелс-дрона RQ-170 Sentinel. Такой вывод сделали эксперты влиятельного издания The Drive, изучившие снимки.
При этом, подчеркнули специалисты, российские разработчики не полностью скопировали RQ-170 Sentinel, поэтому «Охотник» нельзя считать полноценным стелс-аппаратом.
Оригинал
Неудачная копия
Разработкой аппарата «Охотник-Б» занимается КБ «Сухой». Рулежные испытания этот беспилотник проходит с ноября прошлого года. Заводские летные испытания аппарата проекта «Охотник-Б» запланированы на 2019 год.
Напомним, во время визита в Турцию президента Украины Петра Порошенко была достигнута договоренность о поставке в Украину новейших турецких беспилотных летательных аппаратов Bayaraktar TB2, предназначенных для ведения разведки.
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