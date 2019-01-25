Наука и технологии

Россия попала в скандал с новым ударным беспилотником (фото)

Новейший российский тяжелый ударный беспилотник «Охотник», фото которого появились в Instagram и Telegram, оказался плохой копией американского стелс-дрона RQ-170 Sentinel. Такой вывод сделали эксперты влиятельного издания The Drive, изучившие снимки.

При этом, подчеркнули специалисты, российские разработчики не полностью скопировали RQ-170 Sentinel, поэтому «Охотник» нельзя считать полноценным стелс-аппаратом.

Оригинал

Неудачная копия

Разработкой аппарата «Охотник-Б» занимается КБ «Сухой». Рулежные испытания этот беспилотник проходит с ноября прошлого года. Заводские летные испытания аппарата проекта «Охотник-Б» запланированы на 2019 год.

Напомним, во время визита в Турцию президента Украины Петра Порошенко была достигнута договоренность о поставке в Украину новейших турецких беспилотных летательных аппаратов Bayaraktar TB2, предназначенных для ведения разведки.



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