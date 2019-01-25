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Безус стал третьим украинцем в бельгийском «Генте» (фото, видео)
Бывший футболист киевского «Динамо», «Ворсклы» и «Днепра» Роман Безус сменил клуб в Бельгии, перейдя из «Сент-Трюйдена» (восьмое место в чемпионате страны) в «Гент» (шестое).
28-летний полузащитник, в активе которого 19 матчей и четыре мяча в футболке сборной Украины, заключил контракт на 3,5 года, став одноклубником футболистов нашей национальной команды Игоря Пластуна и Романа Яремчука.
По неофициальной информации, сумма трансфера Безуса составила чуть более 1 млн евро. В «Генте» Роман будет выступать под 18 номером.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у экс-футболиста «Динамо» и сборной Украины родился третий сын.
Фото ФК «Гент»
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