Спорт

Безус стал третьим украинцем в бельгийском «Генте» (фото, видео)

Бывший футболист киевского «Динамо», «Ворсклы» и «Днепра» Роман Безус сменил клуб в Бельгии, перейдя из «Сент-Трюйдена» (восьмое место в чемпионате страны) в «Гент» (шестое).

28-летний полузащитник, в активе которого 19 матчей и четыре мяча в футболке сборной Украины, заключил контракт на 3,5 года, став одноклубником футболистов нашей национальной команды Игоря Пластуна и Романа Яремчука.

По неофициальной информации, сумма трансфера Безуса составила чуть более 1 млн евро. В «Генте» Роман будет выступать под 18 номером.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у экс-футболиста «Динамо» и сборной Украины родился третий сын.

Фото ФК «Гент»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter