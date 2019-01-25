Происшествия

Дело Ноздровской: адвокат заявил, что подозреваемый в убийстве оговорил себя

Шевченковский районный суд Киева продлил на 2 месяца содержание под стражей обвиняемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрия Россошанского. Таким образом, он будет оставаться под стражей до 25 марта 2019 года.

Сам обвиняемый на суде сделал неожиданное заявление о том, что своей вины в убийстве Ноздровской не признает, а его адвокат обвинил сторону обвинения и правоохранителей в запугивании подзащитного. Таким образом, тот оговорил себя под давлением.

29 декабря 2017 года стало известно об исчезновении известной правозащитницы Ирины Ноздровской. А 1 января 2018 года ее тело нашли в реке возле села Демидов Киевской области.

Спустя некоторое время полиция задержала подозреваемого в убийстве — Юрия Россошанского. Тогда он сознался в содеянном, заявив, что убил Ноздровскую из личной неприязни. В июле 2018 года мужчине изменили подозрение на более жесткую статью. Ее санкция предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.Судьбу обвиняемого решит суд присяжных.

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