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Известный украинский журналист стал жертвой анестезиолога
Стало известно о смерти известного украинского журналиста Николая Бабича, который работал заместителем руководителя отдела экономических новостей агентства УНИАН.
По информации его коллег, причиной смерти 48-летнего журналиста стали осложнения при анестезии во время оперативного вмешательства.
У Бабича остались жена и трое детей.
Время и место прощания с коллегой агентство УНИАН обещает сообщить в ближайшее время.
Напомним, в начале января не стало известного украинского журналиста Сергея Кичигина. Ему было 67 лет.
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