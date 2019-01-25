Известный украинский журналист стал жертвой анестезиолога

Происшествия

Стало известно о смерти известного украинского журналиста Николая Бабича, который работал заместителем руководителя отдела экономических новостей агентства УНИАН.

По информации его коллег, причиной смерти 48-летнего журналиста стали осложнения при анестезии во время оперативного вмешательства.

У Бабича остались жена и трое детей.

Время и место прощания с коллегой агентство УНИАН обещает сообщить в ближайшее время.

Напомним, в начале января не стало известного украинского журналиста Сергея Кичигина. Ему было 67 лет.

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