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В Харькове мужчина жестоко изнасиловал провизора аптеки, его задержали
В Харькове задержали злоумышленника, изнасиловавшего и ограбившего провизора аптеки. Установить его личность удалось по «горячим следам», в течение 2 часов, сообщили в полиции Харьковской области.
Информация о преступлении поступила на горячую линию полиции в четверг, 24 января, около 17:25.
Было установлено, что мужчина зашел в аптеку, в которой на тот момент отсутствовали покупатели, затащил девушку-провизора в подсобное помещение, где нанес ей телесные повреждения, изнасиловал и завладел мобильным телефоном.
Во время отработки видеозаписей с камер видеонаблюдения участковый инспектор полиции узнал в нападающему 45-летнего жителя района, ранее судимого за совершение ограбления. Полицейские задержали злоумышленника неподалеку от места проживания.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч.3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает до 8 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
Напомним, в настоящее время в Харьковской области продолжаются поиски неизвестного, изнасиловавшего и задушившего 15-летнюю девушку из села Покотиловка. Гражданские активисты нашли на месте преступления важную улику.
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