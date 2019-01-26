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Спорт

Коноплянка забил гол-красавец за «Шальке» (видео)

10:46 26 января 2019   426
Евгений Коноплянка
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка в гостевой встрече 19-го тура чемпионата Германии с «Гертой» открыл счет шикарным ударом и в итоге отыграл полный поединок, завершившийся вничью — 2:2.

Это первый гол футболиста, который поучаствовал и во втором мяче «Шальке», отдав предголевой пас, в текущем розыгрыше бундеслиги (14 поединков, один гол, две результативные передачи).

WhoScored оценил игру Коноплянки, в активе которого 79 поединков и 18 мячей в футболке сборной Украины, в 7,3 балла. Это один из лучших показателей в команде: выше оценка только у Марка Ута (7,5) и Бастиана Очипки (7,4).

В турнирной таблице бундеслиги «Шальке» занимает 12-е место.

Добавлю, что во время зимней паузы 29-летний Евгений Коноплянка мог покинуть немецкий клуб и на правах аренды перейти в турецкий «Бешикташ», но клубы не смогли договориться.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что клуб Коноплянки вслед за кладбищем оборудовал на стадионе «пещеру».

Фото Twitter ФК «Шальке»

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