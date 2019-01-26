«Шахтер» на сборах обыграл сильнейшую команду Азербайджана: видеообзор матча

Спорт

Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку к сезону, проводя учебно-тренировочный сбор в турецкой Анталье. Следом за разгромным поражением от хорватского «Хайдука» (1:4) подопечные Паулу Фонсеки встречались с азербайджанским «Карабахом», который пять последних сезонов становился чемпионом своей страны, на этот раз одержав уверенную победу — 3:1 (Мораэс, 26, Марлос. 27, Мудрик, 77 — Зубир, 64).

В первом тайме «горняки» в течение минуты обеспечили себе комфортное преимущество: сначала Мораэс обыгрался с Марлосом, обыграл голкипера и открыл счет, а затем сам Марлос послал мяч в сетку с острого угла. После перерыва азербайджанцы отыграли один мяч усилиями Зубира, но Мудрик воспользовался несогласованностью в действиях голкипера и защитника «Карабаха», подхватил мяч в штрафной соперника и пробил по пустым воротам.

Азербайджанцы вполне могли спасти матч, но на 80-й минуте Ричард Алмейда не реализовал пенальти, пробив в перекладину, а незадолго до окончания матча арбитр отменил гол Эмегары, который, по мнению ассистента, был забит из положения вне игры.

Поединком с «Карабахом» для «горняков» завершился первый тренировочный сбор, но уже с 29 января донецкая команда продолжит свою подготовку в той же Анталье. Свой следующий матч «Шахтер» проведет 31 января против датского «Хобро».

Товарищеский матч

«Шахтер» (Украина) — «Карабах» (Азербайджан) — 3:1 (2:0)

«Шахтер» (первый тайм): Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Степаненко, Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораэс.

«Шахтер» (второй тайм): Шевченко, Бутко, Хочолава (Матвиенко, 71; Сикан, 85), Бондаренко, Данченко, Малышев, Патрик, Нем, Тотовицкий, Мудрик, Кайоде.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» подписал контракт с защитником-гигантом.

Фото ФК «Шахтер»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter