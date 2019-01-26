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Березу вызвали на дуэль из-за обиженной Скабеевой
Народного депутата Борислава Березу вызвал на дуэль российский сенатор от Рязанской области Игорь Морозов. Поводом стало якобы неджентльменское поведение украинского депутата в инциденте с российской тележурналисткой Ольгой Скабеевой в Страсбурге. Вызов Морозов бросил в Facebook.
При этом он предоставил своему сопернику возможность выбрать «любое оружие мира», тогда как он сам собирается взять пистолет Ивана Козлова «Удав».
Отметим, что разработчики пистолета не преминули случая попиариться на дуэли, предложив Морозову подготовиться к дуэли с Березой на полигоне НИИ.
24 января во время брифинга первого вице-спикера Украины Ирины Геращенко на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы Ольга Скабеева перебивала ее и получала замечания от других журналистов. Один из них толкнул россиянку, после чего Береза встал между ней и Геращенко.
Ранее с угрозами в адрес Березы выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Напомним, ранее в России разразился скандал после вызова на дуэль оппозиционера Навального главой Росгвардии Золотовым. Генерал пообещал сделать из оппозиционера «отбивную» за публикацию материалов расследования о коррупции.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.
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