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Изнасилование в харьковской аптеке: в полиции рассказали подробности
Убить изнасилованную женщину-провизора харьковскому рецидивисту помешала покупательница, которая зашла в аптеку за лекарствами. Тем не менее ему удалось за шесть минут избить и поглумиться над молодой женщиной на ее рабочем месте. Такую информацию в своем Facebook обнародовал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.
Он также сообщил, что задержанному по подозрению в нападении на провизора 44 года, он имеет уже пять (!) судимостей за аналогичные преступления.
В связи с этим Аброськин призывает законодателей ужесточить наказание за изнасилование, называя существующие нормы закона неоправданно либеральными.
Напомним, в Украине вступили в силу поправки в законодательство, ужесточающие наказание за сексуальное и домашнее насилие.
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