27.65 / 27.90 31.34 / 31.77
Киев: -6
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Изнасилование в харьковской аптеке: в полиции рассказали подробности

15:04 26 января 2019   954
Преступник
Инф. «ФАКТОВ»

Убить изнасилованную женщину-провизора харьковскому рецидивисту помешала покупательница, которая зашла в аптеку за лекарствами. Тем не менее ему удалось за шесть минут избить и поглумиться над молодой женщиной на ее рабочем месте. Такую информацию в своем Facebook обнародовал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Он также сообщил, что задержанному по подозрению в нападении на провизора 44 года, он имеет уже пять (!) судимостей за аналогичные преступления.

В связи с этим Аброськин призывает законодателей ужесточить наказание за изнасилование, называя существующие нормы закона неоправданно либеральными.

Напомним, в Украине вступили в силу поправки в законодательство, ужесточающие наказание за сексуальное и домашнее насилие.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..

Киев
-6

Ветер: 1 м/с  Ю-3
Давление: 740 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины