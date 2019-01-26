Изнасилование в харьковской аптеке: в полиции рассказали подробности

Происшествия

Убить изнасилованную женщину-провизора харьковскому рецидивисту помешала покупательница, которая зашла в аптеку за лекарствами. Тем не менее ему удалось за шесть минут избить и поглумиться над молодой женщиной на ее рабочем месте. Такую информацию в своем Facebook обнародовал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Он также сообщил, что задержанному по подозрению в нападении на провизора 44 года, он имеет уже пять (!) судимостей за аналогичные преступления.

В связи с этим Аброськин призывает законодателей ужесточить наказание за изнасилование, называя существующие нормы закона неоправданно либеральными.

Напомним, в Украине вступили в силу поправки в законодательство, ужесточающие наказание за сексуальное и домашнее насилие.



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