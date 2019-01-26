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Гримчак и Богословская поругались в прямом эфире из-за "барина" (видео)
Экс-нардеп Украины Инна Богословская в прямом эфире обозвала «барином» замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Гримчака.
Инцидент произошел 25 января в эфире телеканала «Прямой». В частности Инне Богословской не понравилась поза замминистра.
«Посмотрите, как он сидит, этот барин, твою мать! Юра, та вы посмотрите на себя, посмотрите на людей, как они одеты. Вы с ума сошли?» — сказала Богословская.
«Я прошу прощения. В 2014 году имел счастье получить пулю на Майдане в спину. Бронежилет. Болит спина все это время. И сижу я так, как мне нравится. И не надо мне рассказывать. Спасибо», — парировал Грымчак.
Отметим, Богословская устраивает скандал в прямом эфире не первый раз. В августе прошлого года в эфире политического ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» экс-регионалка ударила бывшего министра транспорта и связи Евгения Червоненко.
В то же время Гримчак также ранее попадал в скандалы в прямом эфире. Так, вечернее политическое шоу на телеканале ZIK 30 ноября пришлось закончить досрочно. Во время прямого эфира возникла стычка между гостями студии — замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрием Гримчаком и народным депутатом Евгением Мураевым.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!
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