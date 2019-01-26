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Порошенко лично встречал вернувшихся с Донбасса бойцов 72-й бригады (видео)
Президент Украины Петр Порошенко лично встретил в Белой Церкви военнослужащих 72-й ОМБр, которые вышли из района боевых действий.
«Поздравляю военнослужащих 72 отдельной механизированной бригады ВСУ, которые вышли из района боевых действий, с возвращением домой!» — сказал он, сообщает сайт президента Украины.
После встречи с бойцами Порошенко вместе с ними прошел по центральной улице города от вокзала до воинской части бригады. Жители города встречали военных и благодарили их за мир и спокойствие. Люди держали государственные флаги и плакаты с надписями: «Спасибо за мирное небо!», «Поздравляем героев с возвращением!», вручали военнослужащим цветы и шарики.
Порошенко отметил, что более 100 воинов 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Черных Запорожцев, среди которых — Герой Украины, отдали жизнь за Украину во время боев с российским агрессором.
«К сожалению, 116 воинов бригады положили свою жизнь за Украину во время боев с российским агрессором. Среди них — Герой Украины, заместитель командира 1 механизированного батальона майор Кизило Андрей Александрович. Никогда не забудем наших боевых побратимов, отдавших жизнь за Украину», — сказал президент.
Также, по его словам, около 700 военнослужащих механизированной бригады получили ранения и травмы различной степени тяжести.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Петр Порошенко посетил бойцов из 72 ОМБр в Главном военном госпитале в Киеве. Глава государства ознакомился с условиями лечения военных, поинтересовался их состоянием здоровья и пожелал скорейшего выздоровления.
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