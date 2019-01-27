- 8:59 Стало известно, когда украинцы смогут ездить без виз в Уругвай
- 8:45 Биатлон в Антхольц-Антерсельве: онлайн-видеотрансляции женского и мужского масс-стартов
- 8:45 Украинцы смогут снять наличные с банковской карты в магазине: как это сделать
- 8:41 Собчак устроила громкий скандал на росТВ
- 8:41 Принц Филипп наконец извинился перед женщиной, пострадавшей по его вине в аварии
- 8:20 С 27 января банки в странах ЕС начали изымать из обращения купюры достоинством 500 евро
- 8:02 Селин Дион ужаснула своей "инопланетной худобой" и экстравагантным нарядом за 3300 долларов
- 7:51 В сеть попало видео крушения бомбардировщика в России
- 7:40 Биатлон в Антхольц-Антерсельве: где смотреть женский и мужской масс-старты
- 7:29 В центре Киева подростки жестоко избили мужчину (видео 18+)
Биатлон в Антхольц-Антерсельве: где смотреть женский и мужской масс-старты
В воскресенье, 27 января, в итальянской Антхольц-Антерсельве финиширует шестой этап Кубка мира по биатлону. Четырехдневную программу состязаний завершат гонки с массовым стартом у женщин и мужчин.
К сожалению, ни одна из наших биатлонисток не входит в топ-25 (лучшая из наших Пидгрушная — 34-я) и не отличилась успешными стартами на этапе в Италии, поэтому женский масс-старт пройдет без участия украинок.
А вот в мужской гонке с массовым стартом с участием 30 спортсменов Украину представят два биатлониста. Дмитрий Пидручный попал в список из-за пребывания в топ-25 общего зачета Кубка мира (23-я позиция) а Артем Прима (на фото) — по дополнительной квоте благодаря результатам на этапе в Антхольце.
Кубок мира. Шестой этап. Антхольц-Антерсельва (Италия)
27 января (воскресенье)
Масс-старт (женщины) 13:45 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»
Масс-старт (мужчины) 16:30 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»
Онлайн-видеотрансляции гонок смотрите также на сайте «ФАКТОВ».
Кстати, после гонок в Антхольце биатлонные баталии впервые в сезоне переместятся из Европы в Северную Америку, где с 7 по 10 февраля в канадском Кенморе и с 14 по 17 февраля в американском Солк-Лейк-Сити состоятся седьмой и восьмой этапы Кубка мира.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские биатлонисты не смогли улучшить свои позиции в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольце.
Фото biathlon.com.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...
Ветер: 3 м/с С
Давление: 738 мм