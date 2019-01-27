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Спорт

Биатлон в Антхольц-Антерсельве: где смотреть женский и мужской масс-старты

7:40 27 января 2019   350
Артем Прима
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 27 января, в итальянской Антхольц-Антерсельве финиширует шестой этап Кубка мира по биатлону. Четырехдневную программу состязаний завершат гонки с массовым стартом у женщин и мужчин.

К сожалению, ни одна из наших биатлонисток не входит в топ-25 (лучшая из наших Пидгрушная — 34-я) и не отличилась успешными стартами на этапе в Италии, поэтому женский масс-старт пройдет без участия украинок.

А вот в мужской гонке с массовым стартом с участием 30 спортсменов Украину представят два биатлониста. Дмитрий Пидручный попал в список из-за пребывания в топ-25 общего зачета Кубка мира (23-я позиция) а Артем Прима (на фото) — по дополнительной квоте благодаря результатам на этапе в Антхольце.

Кубок мира. Шестой этап. Антхольц-Антерсельва (Италия)

27 января (воскресенье)

Масс-старт (женщины) 13:45 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»

Масс-старт (мужчины) 16:30 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»

Онлайн-видеотрансляции гонок смотрите также на сайте «ФАКТОВ».

Кстати, после гонок в Антхольце биатлонные баталии впервые в сезоне переместятся из Европы в Северную Америку, где с 7 по 10 февраля в канадском Кенморе и с 14 по 17 февраля в американском Солк-Лейк-Сити состоятся седьмой и восьмой этапы Кубка мира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские биатлонисты не смогли улучшить свои позиции в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольце.

Фото biathlon.com.ua

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