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ЧП над Ла-Маншем: семья футболиста Салы возобновила поиски пропавшего самолета
Близкие родственники 28-летнего аргентинского форварда Эмилиано Салы, который 21 января летел из Нанта в Кардифф на пропавшем над Ла-Маншем самолете, организовали частную поисковую операцию, сообщает L’Equipe. Как известно, в четверг, 24 января, полиция Гернси прекратила активные поиски воздушного судна.
Поиски пропавшего одномоторного самолета, который зарегистрирован в США, финансируются из средств, собранных на коммерческой краудфандинговой платформе GoFundMe. Пока собрано более 213 тысяч евро, цель — 300 тысяч.
*Эмилиано Сала с братом, матерью и сестрой
Среди прочих, деньги перевели футболисты Илкай Гюндоган, Корентен Толиссо, Лукас Лима, Жоффре Кондогбиа, Бенуа Костиль, Лео Дюбуа, Демерэй Грэй, Фабио да Силва, Клеман Гренье и Норди Мукиеле.
*Болельщики продолжают нести цветы к стадиону «Кардифф Сити»
Кстати, семья пропавшего футболиста обратилась в Футбольную ассоциацию Англии с просьбой убрать траурные повязки с английских футболистов во время соревнований. Так, матч Кубка Англии «Миллуолл» и «Эвертон» 26 января сыграли уже без черных повязок, хотя чуть ранее в этот же день футболисты других команд их носили.
Семья Салы настаивает, что футболист и пилот самолета Дэйв Ибботсон официально не признаны мертвыми, поэтому траурные повязки, по их мнению, сейчас не к месту.
Тем временем футбольный клуб «Кардифф», подписавший 19 января контракт с Эмилиано Салой, намерен начать судебное разбирательство с агентами пропавшего нападающего.
Как сообщает The Telegraph, валлийский клуб, несмотря на страховку от несчастных случаев, потеряет на трансфере 28-летнего аргентинца 14 миллионов фунтов стерлингов (18,5 млн долларов).
Сделка, включающая сумму перехода, выплату премии агентам (2,5 млн фунтов) и трехлетний контракт Салы, оценивается в 30 миллионов фунтов. Страховка от Lloyd’s покрывает только 16 миллионов. До выяснения всех причин исчезновения самолета с Салой на борту «Кардифф» заморозил выплаты «Нанту».
«Кардифф» намерен подать иск о халатности к агентам игрока. Клуб смущает то, что Сала пересекал Ла-Манш на одномоторном самолете Piper Malibu 1984 года, а в кресле пилота находился человек, не имеющий лицензии на перевозку пассажиров.
Перелеты Салы из Кардиффа в Нант и обратно были организованы агентом игрока и посредником в сделке Марком Маккеем.
«Нанту» полагались 15 миллионов фунтов стерлингов и еще 3 миллиона в случае сохранения «Кардиффом» прописки в премьер-лиге. Все документы были переданы в Футбольную ассоциацию Англии и ФИФА, поэтому валлийцы должны будут выплатить сумму трансфера французам, как только документы проверят.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны шокирующие факты о пилотах пропавшего самолета.
Фото dailymail.co.uk
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