В Кривом Роге учительница устроила публичную травлю старшеклассницы (видео)

Происшествия

В Кривом Роге учительница публично травила свою ученицу. Педагогу не понравилось, что девочка отсутствовала на уроках по семейным обстоятельствам. Видео травли обнародовал в сети депутат местного горсовета Андрей Афанасьев.

По его словам, на педагога написали жалобу в управление образования. Школьница, на которую разозлилась учительница, объяснила, что отсутствовала на уроке, потому что в этот день должна была получить загранпаспорт. Однако этот ответ учительницу не удовлетворил.

Видео травли ученицы сняли ее одноклассники.

«Какие семейные обстоятельства могут быть у детей? Единственная причина отсутствия — медицинская справка. Нет, не родители решают. Ты сюда учится пришла, значит, родители должны делать то, что скажет школа!», — заявила возмущенная учительница.

При этом педагог заявила, что письменные заявления от мамы ее также не интересуют, поскольку получение паспорта — это не уважительная причина для прогуливания уроков.

«Ни одного ребенка больше никто отпускать не будет. Не бывает у вас семейных обстоятельств! Мама пишет пусть заявление, а директор будет решать, можно ли пойти!» — заявила учительница.

По ее мнению, важной семейной причиной может быть только похороны или тяжелая болезнь.

«Закрой рот! Носите эти семейные обстоятельства, а потом на дискотеки бегаете. Я тебе слова не давала!» — возмутилась учительница.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Киеве в престижной гимназии № 287 учительница младших классов написала на лбу ученика оскорбительное слово «лох», а затем поставила перед всем классом, чтобы над школьником смеялись.

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