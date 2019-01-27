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Макгрегор в восторге: Сульшер выиграл восьмой подряд матч у руля «МЮ» (фото, видео)
«Манчестер Юнайтед» продолжает приятно удивлять своих поклонников после отставки португальского специалиста Жозе Моуриньо. Под началом 45-летнего норвежца Оле-Гуннара Сульшера (на фото — в центре) «красные дьяволы» выиграли восемь из восьми проведенных поединков с общим счетом 22:5.
На сей раз «МЮ» в гостевом матче 1/16 финала Кубка Англии на стадионе «Эмирейтс» уложил на лопатки лондонский «Арсенал» — 3:1 (Санчес, 31, Лингард, 33, Марсиаль, 82 — Обамеянг, 43), выбив подопечных Уная Эмери из турнира.
Достижение норвежского специалиста впечатлило даже ирландского бойца ММА Конора Макгрегора.
«Сульшер — особенный человек. „Суперзапасной“ в „Манчестер Юнайтед“. Футболист-замена и тренер-замена. Невероятно! Вы чувствуете страсть, которую он испытывает к своему клубу и его истории. Сияя от гордости, он объясняет секрет потрясающих контратак команды на протяжении многих лет», — написал Конор Макгрегор в Twitter.
*Конор Макгрегор
Кстати, серия Сульшера (шесть побед в чемпионате страны и две — в Кубке Англии) — лучший результат в истории клуба. Самый успешный тренер «МЮ» Алекс Фергюсон отпраздновал свой восьмой успех после прихода в команду лишь в 19-м матче.
Добавлю, что «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице чемпионата Англии занимает шестое место, отставая от зоны Лиги чемпионов на 3 очка, а от лидирующего «Ливерпуля» — на 16.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Сульшер первым в истории «МЮ» выиграл шесть стартовых матчей.
Фото Twitter «МЮ», Getty Images
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