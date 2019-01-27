Спорт

Макгрегор в восторге: Сульшер выиграл восьмой подряд матч у руля «МЮ» (фото, видео)

«Манчестер Юнайтед» продолжает приятно удивлять своих поклонников после отставки португальского специалиста Жозе Моуриньо. Под началом 45-летнего норвежца Оле-Гуннара Сульшера (на фото — в центре) «красные дьяволы» выиграли восемь из восьми проведенных поединков с общим счетом 22:5.

На сей раз «МЮ» в гостевом матче 1/16 финала Кубка Англии на стадионе «Эмирейтс» уложил на лопатки лондонский «Арсенал» — 3:1 (Санчес, 31, Лингард, 33, Марсиаль, 82 — Обамеянг, 43), выбив подопечных Уная Эмери из турнира.

Достижение норвежского специалиста впечатлило даже ирландского бойца ММА Конора Макгрегора.

«Сульшер — особенный человек. „Суперзапасной“ в „Манчестер Юнайтед“. Футболист-замена и тренер-замена. Невероятно! Вы чувствуете страсть, которую он испытывает к своему клубу и его истории. Сияя от гордости, он объясняет секрет потрясающих контратак команды на протяжении многих лет», — написал Конор Макгрегор в Twitter.

*Конор Макгрегор

Кстати, серия Сульшера (шесть побед в чемпионате страны и две — в Кубке Англии) — лучший результат в истории клуба. Самый успешный тренер «МЮ» Алекс Фергюсон отпраздновал свой восьмой успех после прихода в команду лишь в 19-м матче.

Добавлю, что «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице чемпионата Англии занимает шестое место, отставая от зоны Лиги чемпионов на 3 очка, а от лидирующего «Ливерпуля» — на 16.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Сульшер первым в истории «МЮ» выиграл шесть стартовых матчей.

Фото Twitter «МЮ», Getty Images



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter