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Сразу после гимна: боец из России Федор Емельяненко отправлен в нокаут на 35-й секунде боя (видео)
В ночь на 27 января в Инглвуде (США) состоялся поединок бойцов смешанного стиля (ММА) между 42-летним россиянином Федором Емельяненко (на фото) и 35-летним американцем Райаном Бэйдером.
Развязка в бою наступила очень быстро, едва успели прозвучать гимны США и России. Уже на 22-й секунде американец выбросил джеб, после которого Емельяненко упал. Затем последовал еще один «контрольный выстрел» Бэйдера, и рефери принял решение остановить бой на… 35-й секунде.
После завершения встречи россиянин не явился на пресс-конференцию. По словам представителя Емельяненко, после окончания боя с Бейдером Федору на рассеченную бровь наложили девять швов.
Кстати, американец, ставший первым двойным чемпионом в истории Bellator (в тяжелом и полутяжелом весе), меньше чем за минуту поединка заработал 150 тысяч долларов, а родившийся в Луганской области Емельяненко (45 боев, 38 побед, шесть поражений) — вдвое… больше.
«На самом деле, я долго тренировал этот удар. Федор ждал, что я буду бороться или ударю справа. Но мы готовили именно это. Этот удар достаточно сильный.
Федору уже нечего доказывать в карьере. Он величайший боец, и ему нечего стыдиться. Это поражение никак не повлияет на его заслуги.
Что буду делать сейчас? Пойду в отель, выпью пару пива и лягу спать, чтобы проснуться завтра со словами: «Я — двойной чемпион! Я победил Федора», — сказал Райан Бэйдер.
Кстати, так быстро, как на сей раз, великого российского бойца (в прошлом году Федор Емельяненко был доверенным лицом Владимира Путина на выборах) еще не били. Летом 2017-го боец по прозвищу Последний Император проиграл нокаутом Мэтту Митриону за 74 секунды.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что боец ММА получил одну из самых страшных травм в истории спорта.
Фото Twitter
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