В Горловке обвалилась крыша супермаркета: фото с места ЧП

Происшествия

В оккупированной Горловке из-за снега провалилась крыша заброшенного супермаркета «Амстор». Об этом пишет в Twitter блогер Денис Казанский.

«Хроники процветания „республик“. Крыша заброшенного супермаркета „Амстор“ в Горловке тоже провалилась от снега. До этого рухнули крыши цехов на заводах ММЗ, АМК и на Дебальцевском заводе металлургического машиностроения. Снег не чистят, все ветшает, разваливается и гниет», — написал он.

Пользователи соцсети принялись активно комментировать данную информацию.

«Именно такую жизнь хотели шахтеры, которые при Украине каждые пять лет меняли машины, чьи жёны каждую зиму меняли шубы. Но они позвали рузке мир. Позвали мордор. Ради которого затопили большинство шахт и ныне работают за пачку гречки, превратив в убожество свой дом», — написал один из них.

«Хотели рашку, ту что лохам втюхивали по телевизору, а пришла рашка та, что на самом деле. Хотели Моськву с Питером, а пришло ЗаМКАДье с Мухо*ранском и За*опинском. Смачного тварям!» — написал другой.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в сети появилось видео из супермаркета «Амстор» в оккупированном Донецке. В кадрах зафиксирована крайняя скудость товаров на витринах и практически полное отсутствие автомобилей на некогда забитой автостоянке супермаркета.

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