Новак Джокович установил исторический рекорд на Australian Open (фото, видео)

Спорт

В воскресенье, 27 января, на кортах Мельбурна состоялся финальный поединок первого в году турнира «Большого шлема» Australian Open, в котором сразились (53-й раз в карьере!) первая ракетка мира 31-летний серб Новак Джокович (на фото) и второй в мировом рейтинге 32-летний испанец Рафаэль Надаль.

К сожалению, такой битвы между звездами тенниса, как в финале турнира в 2012-м (матч продолжался шесть часов и закончился победой серба!), на сей раз не получилось. Джокович за два часа и четыре минуты разгромил именитого соперника в трех сетах — 6:3, 6:2, 6:3 и стал первым в истории семикратным победителем Открытого чемпионата Австралии (у австралийца Роя Эмерсона и швейцарца Роджера Федерера — по шесть триумфов в Мельбурне). Ранее серб побеждал на австралийских кортах в 2008-м, 2011-м, 2012-м, 2013-м, 2015-м и 2016 годах.

*31-летний серб Новак Джокович выиграл в Мельбурне 15-й в карьере турнир «Большого шлема»

Кроме того, успех на австралийских кортах не только принес Джоковичу 4,1 млн долларов призовых, но и позволил ему с 15 выигранными турнирами «Большого шлема» подняться на чистое третье место в списке самых титулованных теннисистов в истории (у американца Пита Сампраса — 14 трофеев). У Федерера — 20 титулов, у Надаля — 17.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что женский Australian Open впервые в истории выиграла японка Наоми Осака.

Фото Twitter Australian Open



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