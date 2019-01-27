В России интересно объяснили, почему Порошенко больше не устраивает Путина

Политика

Российская правящая верхушка, похоже, пребывает в растерянности: с одной стороны, в Кремле не хотят, чтобы у власти в Украине оставался Петр Порошенко. С другой стороны, в России не понимают, на кого сделать ставку на выборах, чтобы случайно не подыграть действующему украинскому президенту. Такое мнение высказал известный российский политический обозреватель Дмитрий Галкин в интервью «ФАКТАМ».

По мнению политобозревателя, в Кремле уже утратили интерес к оккупированному Донбассу и хотели бы каким-то образом снять наложенные на РФ санкции, из-за которых Россия недосчиталась 173 млрд долларов. Порошенко на уступки не пойдет и договариваться не будет, потому в России хотят смены украинской власти, но пока не понимают, кто их ставленник.

«Абсолютно не понимают, что надо делать. Видимо, дожидаются результатов выборов, чтобы попытаться договориться. Если останется Порошенко, будет попытка переиграть как-то всю ситуацию на парламентских выборах. Я думаю, что привести своего ставленника они не хотят, поскольку не понимают, кто их ставленник. А договариваться они будут. Ведь санкции очень мешают развитию российской экономики», — считает Галкин.

«Я уверен, что они (Кремль. — Авт.) не хотят, чтобы Порошенко оставался у власти. На это указывает даже то, что такая простая и выгодная тема, как ситуация с православной церковью Московского патриархата, не сильно используется… Нет попыток всерьез использовать эту благодатную тему. Это означает, что российские власти не хотят подыгрывать Порошенко. Но мы не видим, чтобы они (Кремль) поддерживали Бойко или Тимошенко. По крайней мере, внешних признаков этого нет. В том числе не проходит такой сигнал и по российским медиа. Это означает только одно: они абсолютно не понимают, что надо делать», — убежден политический обозреватель.

Что придумали в Кремле по вопросу Крыма и чем обернутся новые захватнические планы России, читайте в интервью Дмитрия Галкина «ФАКТАМ» «Беларусь будет обходиться России еще дороже, чем Крым».

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