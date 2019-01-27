В Полтаве бывшая сотрудница ГСЧС спасла из горящего дома неходячего старика

Происшествия

Судьбу 80-летнего неходячего полтавского пенсионера Ивана Корнеевича Купченко решил случай. Ему, заблокированному пожаром в частном доме, оставалось жить не более нескольких минут. К счастью, рядом находилась бывшая диспетчер областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, мама троих детей Александра Сузима.

- В прошедшую пятницу на смене в диспетчерской управления находилась моя подруга Аня, — рассказывает 32-летняя Александра. — Получив сообщение о том, что на Театральном переулке горит дом, она, отправив по указанному адресу пожарную машину, тут же позвонила мне, ведь знала, что я живу в этом районе. Я как раз шла забирать ребенка со школы, но так и не дошла — быстро развернулась и помчалась в обратном направлении. Когда увидела дым, стоявший над восьмым домом, крикнула Ане (мы с ней находились на связи), чтобы она вызывала «скорую», поскольку знала, что в нем живет пожилой человек, который из-за болезни давно не выходит на улицу.

Александра Сузима

Минуты через три Саша была уже на месте пожара и, оценив ситуацию, решила вытаскивать Ивана Корнеевича через окно.

- Дедушкин сосед, совладелец дома, живущий с ним через стенку, пытался потушить пламя, бросая в него снег лопатой через выбитое окно, — продолжает Александра. — Как я понимаю, он пытался спасти свое имущество, а не человека, попавшего в беду. Но потушить огонь таким способом ему вряд ли удалось бы — он полыхал уже в высоту человеческого роста. Скорее всего, делал что-нибудь, лишь бы делать. Недалеко от двора находился мужчина, которому Корнеевич крикнул через окно, чтобы он вызвал пожарных, однако случайный прохожий не предпринимал никаких мер для спасения старика.

Кстати, дедушка, окутанный клубами черного дыма, стоял, как вкопанный, недалеко от окна другой комнаты, расположенной ближе к выходу, куда огонь не успел добраться. Сбросив с себя верхнюю одежду, я решила зайти через входную дверь и попытаться его вывести на улицу. Из небольшого опыта диспетчера спасательной службы знаю, что люди в подобных случаях погибают не от огня, а от отравления вредными продуктами горения. Но тогда действовала, скорее всего, по интуиции. Больше всего боялась, что Корнеевич потеряет сознание. Но, открыв входную дверь, сразу же отпрянула — зайти в дом из-за сильной задымленности было невозможно. Единственным способом эвакуации дедушки оставалось узкое окно, расположенное рядом с крыльцом. Только прежде, чем разбить его, надо было снести подпорку, которая удерживала козырек над порогом — она мешала свободному доступу к оконному проему.

Увы, напуганный старый человек словно впал в ступор — стоял и не мог пошевелиться.

- Кричу ему: «Протяните мне руки, я вас вытащу через окно!», а он словно не слышит меня, — вспоминает о пережитом бывшая диспетчер областного управления ГСЧС. — Нас разделяло лишь расстояние вытянутых рук с двух сторон, но это было непреодолимым препятствием. Наконец, мой повышенный тон вывел погорельца из оцепенения, и он схватил меня за рукав свитера. Вместе с его соседом, бросавшим лопатой снег в огонь, потянули дедушку на себя, а он не проходит в оконный проем. Тут боимся, что козырек, лишенный опоры, рухнет на нас. Тут снег, растаявший от жары, капает с крыши на головы, а еще хуже, что падают тяжелые брылы. А тут больной пожилой человек не может повернуться, чтобы мы могли его боком вытащить через окно. К счастью, хоть и с большим трудом, нам все-таки удалось достать дедушку из горящего дома. Наверное, кроме отравления продуктами горения, у него диагностировали и кровоподтеки на животе и бедрах, но это уже не столь важно. Он был весь в копоти, легко одетый. Одна из соседок укутала его одеялом, усадила на стул.

Пострадавший постоянно повторял, что у него взорвался масляный радиатор.

Медики оказались на месте происшествия раньше, чем пожарные — на нечищеном переулке многотонный КамАЗ застрял, его развернуло так, что он преградил путь другому транспорту. И бригаде врачей довелось добираться к дому пострадавшего несколько сот метров пешком. Дедушка угодил прямиком в реанимацию.

Спасительница ушла домой после приезда пожарных. Говорит, пока они не сказали, что на ней нет куртки, и что ее волосы обледенели, она даже не обращала на это внимания — было не до собственных ощущений.

А теперь волнуется: куда возвращаться Ивану Корнеевичу? Его дом непригодный для проживания. Сыновья в России. Надеется, что сестра и племянники, которые проживают в Полтаве, окажут ему поддержку.

- Как выяснили специалисты, в доме у погорельца не выдержала старая электрическая проводка — ее закоротило, когда хозяин включил радиатор, чтобы согреться, — прокомментировала этот случай начальник сектора по связям со СМИ и работе с общественностью полтавского областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлана Рыбалко. — А наша бывшая сотрудница действовала оперативно и правильно. Только благодаря ей удалось избежать трагических последствий.

Как сообщали «ФАКТЫ», в селе Гриньки Глобинского района Полтавской области двое юных друзей, рискуя собственной жизнью, вытащили из горящего дома неходячую 80-летнюю женщину.

Фото со страницы Александры Сузимы в Facebook

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