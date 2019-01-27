Происшествия

Подозреваемых в нападении на журналистов в Киеве отправили под арест

Дело о нападении на журналистов в промзоне Киева продолжает расследоваться, а семеро подозреваемых останутся под ночным домашним арестом. Такое решение принял Голосеевский районный суд Киева.

Несмотря на то, что задержанные на месте событий мужчины подозреваются в разбое (ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины), судьи решили, что для фигурантов дела достаточно ночного домашнего ареста. С 21.00 до 7.00 задержанные обязаны не покидать место проживания.

Напомним съемочная группа приехала в промзону Киева, чтобы подготовить сюжет о незаконной добыче песка. Отснять материал группе не дали — журналиста жестоко избили, а автомобиль изрубили топором. По словам пострадавших, напавших было не менее пятнадцати, а предположительным организатором нападения был уроженец Луганска Михаил Б.

На месте событий полиция задержала семерых мужчин, назвавшихся «охранниками» территории. У подозреваемых были изъяли травматические пистолеты и патроны.

За разбой Уголовный кодекс предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter