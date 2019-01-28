Появились фото облитого "кровью" памятника российским оккупантам в Крыму

Происшествия

В Симферополе в Крыму памятник российским оккупантам придется очищать от красной краски. После инцидента 27 января изваяние выглядит, как будто его облили кровью. В сети показали последние фото монумента.

Краской памятник облил 35-летний местный житель. Мужчина был пьяным. Объясняя свои действия, он говорил, что недоволен проводимой в Крыму политикой.

На мужчину составлен протокол о вандализме, симферопольца увезли в полицию.

Напомним, скандальный памятник оккупанты установили в Симферополе летом 2016 года и посвятили аннексии полуострова. Автором монумента стал московский скульптор Салават Щербаков. В России любят называть это изваяние «Памятник вежливым людям». Местные жители называют эту скульптурную группу «Памятник зеленому человечку с котом», обращают внимание на слабое художественное исполнение как девочки, так и котенка, а по поводу фигуры оккупанта указывают на неаутентичность — все захватчики были без знаков различия, в закрывающих лица балаклавах и со споротыми шевронами.

Фото natohawks/Twitter

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