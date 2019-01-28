Сможет ли Путин обменять Курилы на Крым: в России озвучили прогноз

Политика

Любопытный для России и Японии вариант «Курилы в обмен на Крым» (признать Крым российским в обмен на Курильские острова) хоть и озвучен в медиа, но реальных шансов на воплощение не имеет. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал известный российский политический обозреватель Дмитрий Галкин.

По словам политолога, Япония не сможет уговорить международное сообщество признать аннексию Крыма. В мире на это не пойдут ни на каких условиях.

«Японию не поддержат, если она обратится к другим странам с подобным предложением. Япония будет просто „задвинута“ без всяких обсуждений», — считает Галкин.

Политический обозреватель считает, что Россия допустила стратегический просчет, когда понадеялась на легализацию аннексии со временем: «Никто аннексию территории в Европе никогда не признает. Ведь это ставит под угрозу безопасность всей Европы, поскольку там практически у всех стран есть старые территориальные претензии друг к другу».

А вот вариант, когда Россия получит деньги от Японии и таким образом сможет компенсировать ущерб от западных санкций, Галкин считает вполне реальным. «Полагаю, переговоры о возврате Курил упираются в деньги и в технологии. Если Россия их получит, тогда, конечно, это даст ей возможность пережить западные санкции без особого ущерба и острота крымской проблемы снимется», — подытожил политолог.

О имперской политике России и ее печальных последствиях читайте в интервью Галкина «ФАКТАМ «Беларусь будет обходиться России еще дороже, чем Крым».

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