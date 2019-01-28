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- 21:21 Один из лидеров «Шахтера» и сборной Украины перешел в российский «Зенит»
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Один из лидеров «Шахтера» и сборной Украины перешел в российский «Зенит» (фото, видео)
Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий заключил контракт с лидером чемпионата России «Зенитом» из Санкт-Петербурга до лета 2022 года, сообщил официальный Twitter российского клуба.
По неофициальной информации, россиянам удалось снизить сумму трансфера с 14 миллионов евро до 10 миллионов. При этом еще 2 млн евро «Шахтер» может получить в виде бонусов. Зарплата Ракицкого в клубе страны-агрессора составит 2,5 миллиона евро в год.
Сразу после подписания контракта Ярослав Ракицкий ответил на вопросы пресс-службы ФК «Зенит».
— Ярослав, вы — игрок петербургского «Зенита». Что чувствуете прямо сейчас?
— Я очень счастлив! Я перешел из одной топ-команды, из «Шахтера», в другую топ-команду — «Зенит». Буду делать все, что от меня зависит и выкладываться на поле на все сто процентов ради команды. Чтобы команда всегда выигрывала.
— В 2007 году из «Шахтера» в «Зенит» перешел Анатолий Тимощук, который сейчас работает в штабе Сергея Семака. Главным тренером «Зенита» был Мирча Луческу, долгое время работавший в Донецке. Советовались с ними по поводу перехода?
— С Толиком я все время на связи, а Луческу мне позвонил несколько дней назад. Он уверил меня в том, что «Зенит» — команда очень высокого уровня, что здесь — шикарные условия, стадион и все остальное.
— Уже решили, под каким номером будете выступать?
— Да. Мне повезло, что в «Зените» свободен 44-й номер, и я планирую забрать его себе.
— В 2011 году вы уже были в Петербурге и выходили на поле «Петровского» в составе «Шахтера». Удавалось ли бывать в нашем городе после того матча?
— Да, помню тот матч — «Шахтер» тогда проиграл 1:0. В Петербурге я был, да. Здесь у меня живет мой родной отец, уже больше 20 лет. Я прилетал к нему в гости.
— У вас на плече татуировка в виде льва, это символ «Зенита». Что этот символ значит для вас?
— Это мой знак зодиака.
После 17 туров «Зенит» с 34 очками возглавляет турнирную таблицу российской премьер-лиги, на одно очко опережая «Краснодар» и на три пункта — ЦСКА.
Отмечу, что в системе «Шахтера» Ракицкий провел 16 лет. Он семь раз становился чемпионом Украины, шесть раз — обладателем Кубка и Суперкубка Украины. В составе сборной Украины защитник отыграл 54 поединка и забил пять мячей (принимал участие в Евро-2012 и Евро-2016).
Все голы Ярослава Ракицкого в футболке «Шахтера»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в семье защитника «Шахтера» и сборной Украины Ярослава Ракицкого родилась дочь.
Фото Getty Images, ФК «Зенит»
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