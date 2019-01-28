В Харькове двое мужчин убили и съели бывшего милиционера: жуткие подробности громкого дела (видео)

Происшествия

Орджоникидзевский суд Харькова вскоре начнет рассмотрение дела семьи каннибалов, пытавшихся съесть прапорщика милиции: их обвиняют в убийстве с особой жестокостью по предварительному сговору.

Напомним, 11 октября 2018 года в Немышлянском (бывшем Фрунзенском) районе Харькова нашли мужское тело без головы. В полдевятого утра дворник решил убрать скопившийся за два дня мусор, который местные жители сбрасывали в яму у входа в подвал дома № 173 по улице Краснодарской. Под пакетами он обнаружил окровавленное тело, о чем сразу сообщил в полицию. Когда тело вынесли на свет, оказалось, что у него нет не только головы: со спины, ног, живота были срезаны большие куски, отсутствовала и часть внутренностей.

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Личность погибшего удалось установить уже в течение нескольких часов: его опознали родственники. Как оказалось, 45-летний Евгений П. с 7 октября числился в розыске как пропавший без вести. Раньше он работал инспектором патрульной службы во Фрунзенском райотделе милиции, но в ходе реформы правоохранительных органов не прошел переаттестацию и был уволен, рассказали «ФАКТАМ» в полиции Харьковской области. По другим данным, прапорщика Евгения П. уволили еще до переаттестации, в 2014 году. В последнее время он был безработным, злоупотреблял алкоголем.

Мужчина жил с младшим братом, который и заявил в полицию о пропаже Евгения. По словам брата, 4 октября они поссорились, Евгений бросил мобильный и ушел из дома. Поэтому, когда тело, обнаруженное всего в квартале от их жилья, на улице Амосова, опознали, в убийстве сразу заподозрили родственников погибшего. Из подсобки дома на Амосова, которой пользовались братья, а также из квартиры их старшего брата изъяли ножи, топоры, молотки, одежду, обувь и другие предметы — искали на них следы крови погибшего. Впрочем, эта версия не подтвердилась.

«Параллельно отрабатывались и другие версии. Для раскрытия жестокого убийства была создана специальная следственно-оперативная группа в составе сотрудников Немышлянского отдела полиции, Управления уголовного розыска, следственного управления. Работа по установлению обстоятельств преступления и причастных к нему лиц продолжалась в круглосуточном режиме. Четкое и слаженное взаимодействие всех служб дали быстрый положительный результат», — рассказал начальник областного главка Нацполиции Олег Бех.

Зная пристрастие погибшего к спиртному, оперативники опросили местных выпивох. И установили личности двух мужчин — 41-летнего отца и 20-летнего сына — Максима и Ярослава К., — с которыми в тот день «употреблял» Евгений. В их квартиру на улице Велозаводской правоохранители пришли утром 13 октября. В холодильнике нашли куски плоти, похожей на человеческую, а на балконе в коробке лежала мужская голова. Подозреваемые сразу же сознались в содеянном.

По их версии, с Евгением (проживавшим, кстати, в полутора кварталах от места своей гибели) они случайно познакомились у одной из местных «наливаек». К вечеру решили продолжить пить в квартире на Велозаводской. Но во время застолья Евгений усомнился в словах Максима, что тот воевал в зоне АТО. Вспыхнула ссора, в ходе которой, рассказали «ФАКТАМ» в прокуратуре Харьковской области, отец знаками показал сыну, чтобы тот подержал Евгения. Зайдя сзади, Ярослав обхватил жертву руками, а его отец перерезал собутыльнику горло ножом. После чего тем же ножом нанес удары в грудь и спину.

Удостоверившись, что их гость мертв, отец приказал сыну отрезать ему голову и другие части тела, якобы чтобы расчленить труп. Тот выполнил приказ, заодно вынув частично внутренности. Максим отрезал куски с ног трупа, зачем-то помазав срезы зеленкой. После чего они ели человечину несколько дней…

Но 10 октября им позвонил родственник, сообщив, что приедет через несколько дней. (По данным «ФАКТОВ», это был отец Максима, которому и принадлежит квартира на Велозаводской, но проживает он в селе в Великобурлукском районе области, где зарегистрирован Максим К.) Поэтому труп решили убрать из квартиры. Ночью его, обвязав шнурами, вынесли из дома и, перетащив на соседнюю улицу, спрятали под мешками с мусором. Голову, с которой также срезали часть кожи, выбросить то ли не успели, то ли хотели использовать ее позже и спрятали на балконе.

В квартире К. было изъято множество улик. Многочисленные экспертизы подтвердили: голова и кровь, следы которой были повсюду, — Евгения П., ему принадлежали найденные на месте преступления кроссовки. На виновность отца и сына указывали и другие улики. В частности, нож, на котором сохранились кровь и волосы жертвы. Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость подозреваемых. Также установлено, что голову и другие части тела отрезали уже после смерти жертвы.

Как рассказали «ФАКТАМ» в полиции Харькова, заявление Максима К. о том, что он служил в АТО, документального подтверждения не получило. Впрочем, судя по опубликованной на сайте судебной власти информации, полный его тезка служил в Нацгвардии, дважды привлекался к административной ответственности за несение службы в состоянии алкогольного опьянения, а также получил пять месяцев гауптвахты за неоднократные самовольные оставления места службы. Кстати, кроме убийства, Максима обвинили в незаконном хранении боеприпасов: при обыске у него изъяли более полусотни патронов.

Задержанных (вскоре суд арестовал их без права залога) проверяли на причастность к ряду других преступлений в регионе, однако доказательств этого не выявили. Обвинительный акт в декабре 2018 года передали во Фрунзенский районный суд Харькова. Однако там не нашлось достаточного количества судей для рассмотрения дела (большинство судей принимали участие в досудебном следствии), поэтому материалы передали Орджоникидзевскому суду.

Подготовительное заседание, назначенное на 22 января, не состоялось из-за занятости адвоката одного из обвиняемых. Доставленные в суд обвиняемые (отец прятал глаза под низко надвинутой шапкой, сын же лицо не скрывал) от комментариев журналистам отказались. Следующей датой заседания назначено 20 февраля.

Тем временем «ФАКТЫ» нашли видео, «прославившее» покойного милиционера за семь лет до гибели. На ролике видно, как правоохранитель совместно с охранниками харьковского супермаркета безуспешно пытается обыскать покупателя. Милиционер обосновывает свое желание досмотреть карманы покупателя фразой: «Вы знаете, что случилось в Енакиево?» В Енакиево на то время, кстати, было все спокойно, а вот в Макеевке милиция и СБУ искали вымогателей, взорвавших урну и телефонную будку и требовавших 4,2 миллиона евро, грозя новыми взрывами. Впрочем, объяснить, какое отношение к этому имеет мужчина, находящийся за 300 километров от Макеевки, прапорщик не смог.

Кстати, уже после смерти Евгения П. Фрунзенский суд Харькова заочно утвердил продажу «Брокбизнесбанком» коллекторской компании его задолженности по кредиту от 2013 года. Ранее в судебном порядке задолженность по кредиту, который вообще не погашался с 2007 года, с него через суд взыскал другой банк. Заявление о том, что Евгений П. выплачивает алименты на малолетнего сына, а также содержит мать-пенсионерку и брата-инвалида, во внимание суд не принял.

К сожалению, в последнее время случаи каннибализма не редкость. Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе задержан одессит, убивавший людей, чтобы закусывать самогон их печенью. А в Ленинградской области России 12-летняя девочка с любовником съели хозяина съемной квартиры.

Также резонансный случай произошел в Краснодаре, где муж и жена, работавшие в Минобороны РФ, убили и съели 30 человек. Часть их плоти они закручивали в трехлитровые банки, а часть — сдавали в магазины и кафе. А в Бразилии мужчина с женой и любовницей долгое время снабжали пирожками с человечиной местный общепит и начальника полиции.

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