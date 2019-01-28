Уайлдер рассказал, когда будет подписан контракт на бой-реванш с Фьюри

Спорт

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (40 побед, 39 из них — нокаутом, 1 ничья) рассказал, как продвигаются переговоры по бою-реваншу с британцем Тайсоном Фьюри (27 побед, 19 из них — нокаутом, 1 ничья).

«Уже очень скоро все станет известно. О поединке объявят в течение двух недель. Думаю, где-то так… По основным моментам мы уже договорились, теперь осталось уладить мелкие детали контракта. Еще чуть-чуть, и мы устроим еще один эпическую битву в ринге», — раскрыл карты действующий обладатель титула в интервью vringe.com.

При этом промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен заявил, что дело вовсе не в деньгах. «У нас нет проблем с распределением гонорара. Есть другие нюансы, которые мы обсуждаем, а вот насчет гонорара мы спокойны. Есть некоторые вещи, которые нужно утрясти между нами, но у нас очень позитивные переговоры и, будем надеяться, мы все уладим», — отметил функционер.

Напомню, что первая встреча в ринге между двумя непобедимыми боксерами завершилась вничью — несмотря на то, что Фьюри дважды побывал в нокдауне по ходу боя, судьи раздельным решением не смогли отдать победу кому-либо из соперников.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны возможные даты реванша Уайлдер — Фьюри.

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