Луценко: «Чувствую себя республиканцем»

Политика

Генпрокурор Юрий Луценко считает, что государство должно заниматься исключительно вопросами обороны и внешней политики. Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону.

«Сегодня я чувствую себя республиканцем. Для меня это ставка на семью и труд, не важно, головой или руками. Минимум функций государства — только оборона и внешняя политика. Это, по большому счету, республиканизм», — заявил Луценко.

Руководитель ГПУ также выступил за легализацию владения оружием в Украине, отметив, что впервые заявлял об этом еще в 2007 году, когда занимал должность министра внутренних дел. «И сегодня в этом также уверен. Правда, ситуация изменилась. На сегодняшний день, по оценкам МВД (и я не шучу!), в стране от трех до пяти миллионов нелегальных „стволов“. Можно ли их изъять? Невозможно. Их можно скупить — частично. И выявить, у кого они есть, тоже реально. С моей точки зрения, нужно провести легализацию оружия. Естественно, не гранатометов, мин и взрывчатки, но легализация быть должна, с обязательной гильзотекой, с экспертизой нарколога, психиатра. Это возможно», — подчеркнул он.

Также Луценко считает, что в стране настала пора легализовать проституцию, подчеркнув, что это решение непростое, но нужно признавать сложившиеся реалии.

«Проституция является источником огромной коррупции среди силовиков, надо немедленно принимать решение. Да, это непросто, хотя бы с точки зрения христианской морали. Но нужно делать эти реалии наименее опасными для общества. С моей точки зрения, легализация и контроль над проституцией будут намного выгоднее обществу, чем сегодняшнее ее нелегальное процветание», — заявил генпрокурор.

Он отметил, что очень много убийств, в первую очередь преступлений сексуальных маньяков, связано с сексуальным неудовлетворением. «Очень много менее тяжких преступлений связано с боязнью определенного типа людей не найти половой контакт. Это давно доказала западная наука. Поэтому я считаю, такой закон должен быть принят. Другой вопрос — когда и кто это посмеет внести в парламент», — подчеркнул Луценко.

В то же время Генеральный прокурор высказался против возвращения смертной казни и легализации наркотиков.

Полную версию интервью генпрокурора Юрия Луценко можно посмотреть на ютуб-канале Дмитрия Гордона.

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