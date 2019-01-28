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Выборы в Украине: как проверить себя в списке избирателей (видео)
Всем украинцам перед приходом на избирательные участки 31 марта рекомендуется сначала проверить наличие себя в списке избирателей. Сделать это нужно не в день голосования, а заранее — до 25 марта (за пять дней до даты выборов).
Чтобы проверить наличие своей фамилии в списке, гражданин может выбрать любой из четырех способов:
- Дождаться именного приглашения на выборы. Их будут рассылать до 25 марта 2019 года. При назначении второго тура выборов приглашение должно прийти не позднее чем за три дня до даты голосования.
- Лично прийти на участок по месту регистрации и попросить у комиссии проверить данные в списке избирателей. Этот список открыт для общего ознакомления.
- В любой рабочий день прийти с паспортом в отдел ведения Государственного реестра избирателей по месту регистрации.
- Через интернет.
Сотрудники Третьего апелляционного административного суда подготовили подробную инструкцию о том, как гражданин, имеющий доступ в интернет, может проверить наличие себя в списках избирателей и внести исправления при необходимости.
В соответствии с утвержденным календарным планом гражданин может до 25 марта 2019 года обратиться с заявлением в участковую комиссию или в орган ведения Госреестра избирателей и исправить ошибки в списке.
Напомним, голосовать на выборах могут граждане старше 18 лет. Голосовать можно лишь на том участке, где гражданин включен в список избирателей.
По прогнозам социологов, кандидатами на президентские выборы зарегистрируются более 30 человек.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
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