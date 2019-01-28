Политика

Выборы в Украине: как проверить себя в списке избирателей (видео)

Всем украинцам перед приходом на избирательные участки 31 марта рекомендуется сначала проверить наличие себя в списке избирателей. Сделать это нужно не в день голосования, а заранее — до 25 марта (за пять дней до даты выборов).

Чтобы проверить наличие своей фамилии в списке, гражданин может выбрать любой из четырех способов:

Дождаться именного приглашения на выборы. Их будут рассылать до 25 марта 2019 года. При назначении второго тура выборов приглашение должно прийти не позднее чем за три дня до даты голосования.

Лично прийти на участок по месту регистрации и попросить у комиссии проверить данные в списке избирателей. Этот список открыт для общего ознакомления.

В любой рабочий день прийти с паспортом в отдел ведения Государственного реестра избирателей по месту регистрации.

Через интернет.

Сотрудники Третьего апелляционного административного суда подготовили подробную инструкцию о том, как гражданин, имеющий доступ в интернет, может проверить наличие себя в списках избирателей и внести исправления при необходимости.

В соответствии с утвержденным календарным планом гражданин может до 25 марта 2019 года обратиться с заявлением в участковую комиссию или в орган ведения Госреестра избирателей и исправить ошибки в списке.

Напомним, голосовать на выборах могут граждане старше 18 лет. Голосовать можно лишь на том участке, где гражданин включен в список избирателей.

По прогнозам социологов, кандидатами на президентские выборы зарегистрируются более 30 человек.

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