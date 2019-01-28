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Могла остаться инвалидом: в детсаду Днепра ребенку прокололи глаз карандашом
24 января в Днепре в детском саду произошло ЧП — девочке прокололи глаз карандашом. Из-за этого ребенку сделали операцию. Об этом сообщается в Facebook в группе «Образование Приднепровья».
Во время инцидента в детсаду № 372 воспитательницы в группе не было, дети остались без присмотра. Она якобы находилась в раздевалке и о том, что случилось, узнала от детей. Ребенку обработали глаз хозяйственным мылом.
О случившемся не сообщили ни медработнику, ни администрации сада, ни родителям девочки.
Родителям воспитательница рассказала, что девочка слегка ударилась во время игры, а синяк ей в саду обработали хозяйственным мылом.
Вечером гематома у девочки продолжала расти. Родители были вынуждены обратиться в детскую больницу на ул. Космической. Во время операции из ее глаза хирурги извлекли осколок карандаша.
«Сегодня, 28 января, и.о. руководителя детсада № 372 в телефонном разговоре сообщила, что если необходимо, то она может уволить воспитателя по собственному желанию, та готова написать заявление и уйти «по-тихому», — говорится в сообщении.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве в детсаду пятилетнего мальчика ударило током. Ребенок коснулся спиной открытой электрической розетки во время занятий физкультурой. Также сообщалось о ЧП в киевском детсаду № 210, где пятилетний ребенок проглотил проволоку, которая оказалась в поданном ему в столовой супе.
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