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В детском садике Киева розетка ударила током ребенка
В Киеве пятилетнего мальчика ударило током. Ребенок коснулся спиной открытой электрической розетки во время занятий физкультурой в детском садике. Ранее сообщалось, что во Львове от удара током пострадали двое молодых людей, попытавшихся покататься на железнодорожной цистерне.
Как сообщает «Киев Оперативный», чрезвычайное происшествие произошло в детсаду номер 104. Мальчик госпитализирован, несчастным случаем занялась полиция.
Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, сейчас ребенок уже находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает. «По факту инцидента в детском саду начато уголовное производство по ст. 137 (Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) УК Украины. Расследование ведет Подольское управление полиции, процессуальное руководство — Киевская местная прокуратура № 7», — сообщила Надежда Максимец на своей страничке в социальных сетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом 14-летний подросток получил ожоги 50% тела, пытаясь прокатиться на товарном вагоне. Инцидент произошел на станции «Бровары».
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